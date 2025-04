La NBA et le département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) annoncent que les NBA Abu Dhabi Games 2025, présentés par ADQ, seront le théâtre d’une double rencontre de pré-saison opposant les New York Knicks aux Philadelphia 76ers les 2 et 4 octobre, à l’Etihad Arena.

L’effectif des Knicks inclut Jalen Brunson, double All-Star, Karl-Anthony Towns, quintuple All-Star, et Mikal Bridges, membre de la NBA All-Defensive First Team 2022. Brunson et Bridges ont déjà joué à Abu Dhabi avec l’équipe nationale masculine de l’USA Basketball avant la Coupe du monde FIBA 2023, tandis que Towns a participé aux NBA Abu Dhabi Games 2023 avec les Minnesota Timberwolves.

Du côté des 76ers, on retrouve Joel Embiid, MVP NBA 2023 et septuple All-Star, Paul George, neuf fois All-Star, et Tyrese Maxey, All-Star 2024. Embiid a également joué à Abu Dhabi avec l’USA Basketball avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les informations relatives à la vente des billets seront annoncées ultérieurement. En attendant, les fans peuvent surfer sur le site nba.com/abudhabi pour plus d’informations. Par ailleurs, des lots de billets spéciaux offrant un accès privilégié, des expériences VIP, une hospitalité et un hébergement dans des hôtels locaux seront disponibles à l’achat sur nbaexperiences.com/nba-abu-dhabi-games-2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NBA Arabic (@nbaarabic)

Bon à savoir

– DCT Abu Dhabi, sous sa marque Experience Abu Dhabi, est le partenaire officiel de la destination touristique de la NBA au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe et en Chine.

– Les NBA Abu Dhabi Games 2025 font partie d’une collaboration pluriannuelle entre la NBA et DCT Abu Dhabi qui comprend :

des NBA Global Games de pré-saison.

un programme de développement dédié à la jeunesse qui a touché près de 20 000 participants depuis 2022.

des événements interactifs pour les fans avec des apparitions de joueurs actuels et anciens de la NBA et de la WNBA.

un événement d’exhibition de la NBA 2K League.

des cliniques NBA Cares promouvant la santé et le bien-être.

A lire aussi : Luka Dončić en tête des ventes de maillots NBA pour la saison régulière 2024-2025