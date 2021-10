Le Montpellier Handball lance une plateforme d’aide à l’emploi avec AÉSIO mutuelle

Cette semaine, le Montpellier Handball a annoncé le lancement d’une plateforme d’aide à l’emploi dans la région. Un dispositif monté en partenariat avec AÉSIO mutuelle, sponsor du club de Liqui Moly Starligue.

Sur le site Facilijob.montpellierhandball.com conçu par MyFairJob, les candidats vont pouvoir déposer leur CV et effectuer l’envoi de candidatures spontanées.

« AÉSIO mutuelle accompagne ses adhérents tout au long de leur vie, il était donc naturel que nous les aidions dans leur recherche d’emploi. Nous plaçons cette action sur le fait qu’un travail qui nous correspond est source de santé et de bien-être. », déclare Denis Fendt, directeur général adjoint de la mutuelle, dans un communiqué.

« Nous voulons être moteur de ce projet qui va bien au-delà du sport et qui s’inscrit dans notre politique RSE. Je me félicite que des acteurs clés de la vie économique aient décidé de nous rejoindre dans cette aventure inédite sur le territoire. » ajoute Julien Deljarry, Président du MHB. La CCI de l’Hérault et Montpellier Business School sont en effet également associés à ce projet.

Notons que sur son site officiel, le MHB propose un onglet pour accéder à la plateforme.