Comme l’an passé, le PSG retransmettra la finale de Ligue des champions face à Arsenal au Parc des Princes. En revanche, aucune fan-zone ne sera installée dans Paris.

Le Paris Saint-Germain veut recréer l’ambiance des grandes soirées européennes au Parc des Princes. Comme la saison dernière, le club de la capitale organisera une retransmission géante de la finale de Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest.

Les supporters n’ayant pas obtenu de billet pour la Puskas Arena pourront suivre la rencontre directement dans l’enceinte parisienne, où des écrans géants seront installés au centre de la pelouse. « Le Parc des Princes vibrera une nouvelle fois au rythme d’une soirée d’anthologie », promet le club, qui ouvrira en priorité la billetterie aux abonnés et membres du programme MyParis.

Emmanuel Grégoire dit non à la fan-zone dans Paris

En revanche, contrairement à ce qui avait été évoqué après la qualification parisienne, aucune fan-zone ne sera finalement installée dans la capitale. Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a expliqué avoir suivi les recommandations de la préfecture de police et du ministère de l’Intérieur.

La principale raison avancée reste la concentration exceptionnelle d’événements le même week-end dans la capitale. Entre les concerts d’Aya Nakamura au Stade de France, Damso à La Défense Arena, Bouss à Bercy, l’ouverture du Parc des Princes et un match du Stade Français à Jean-Bouin, les autorités craignent une surcharge sécuritaire et logistique difficile à gérer.

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