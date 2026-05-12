Le groupe Navymedia Sport, propriétaire notamment de Sport Buzz Business, poursuit son développement dans les médias sportifs spécialisés avec l’acquisition du média cyclisme Vélo101.

Navymedia Sport poursuit sa stratégie de développement dans les médias spécialisés avec l’acquisition de Vélo101, média historique du cyclisme fondé en 2000. Déjà propriétaire de Sport Buzz Business, mais aussi de VoxCatch ou Ferveur Lyonnaise, le groupe lyonnais continue d’élargir son portefeuille autour de médias et sites fans de sport.

Média de référence dans l’univers du vélo, Vélo101 revendique plus de 250.000 visiteurs uniques mensuels, plus de 50.000 abonnés à sa newsletter et une couverture éditoriale dédiée à la route, au VTT, au cyclo-cross ou encore au cyclosport.

« Vélo101 possède une véritable légitimité dans l’univers du cyclisme. Notre ambition est de conserver cette force éditoriale tout en accélérant le développement du média avec de nouveaux formats et services », explique Yvan Romieu, fondateur de Navymedia Sport.

Le groupe souhaite notamment renforcer les contenus autour du matériel, des guides d’achat, de la vidéo et de la data liée aux équipes, coureurs et compétitions.

Avec cette acquisition, Navymedia Sport s’implante dans le cyclisme

Après l’acquisition de Sport Buzz Business début 2024, le co-lancement du site Univers Tennis en 2025 et cette acquisition, Navymedia Sport poursuit sa stratégie de croissance externe et le développement de médias spécialisés dans le sport.

Navymedia Sport précise que Vélo101 restera gratuit, accessible et continuera d’opérer sous sa propre marque.

De son côté, Jean Vuillaume, ancien directeur de Vélo101, se félicite des 5 dernières années et de ce rapprochement avec Navymedia Sport.

« Je suis fier du travail accompli, du lien construit avec nos lecteurs et partenaires, et convaincu que Vélo101 dispose aujourd’hui des meilleures conditions pour poursuivre son développement. »

En savoir plus: Navymedia Sport

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