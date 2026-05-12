L’Olympique Lyonnais et adidas ont dévoilé, ce mardi 12 mai, le nouveau maillot extérieur 2026-2027, inspiré de l’héritage des canuts et de la soierie lyonnaise.

L’Olympique Lyonnais, OL Lyonnes et adidas ont présenté ce mardi le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Une tunique pensée comme un hommage au patrimoine textile lyonnais et à l’histoire des canuts, figures emblématiques de la soierie dans la capitale des Gaules.

Le design s’inspire directement des étoffes lyonnaises avec un motif ton sur ton, des finitions évoquant la fluidité de la soie et une couleur magenta inspirée des teintures historiques utilisées dans la région. L’objectif affiché est de relier football, culture locale et esthétique lifestyle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidasfr (@adidasfr)

Trèfle adidas Originals sur le maillot

Autre nouveauté notable : l’apparition du trèfle adidas Originals sur un maillot extérieur du club. Un choix qui confirme la volonté de la marque allemande de renforcer le lien entre football et mode urbaine.

Pour accompagner ce lancement, adidas et l’OL ont réalisé leur campagne visuelle à la Maison Prelle, l’une des plus anciennes maisons de soierie encore en activité à Lyon. Une pièce de soie unique intégrant les logos d’adidas, de l’OL et d’OL Lyonnes a également été conçue pour l’occasion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le lancement s’accompagne enfin d’une collection adidas Originals complète avec hoodie, pantalon, veste, t-shirt, casquette, écharpe et paire de Spezial. Le maillot est commercialisé au prix de 100 euros en version manches courtes et 110 euros en manches longues.

A lire aussi : Ebury devient Partenaire Fintech de l’Olympique Lyonnais pour 2025/2026