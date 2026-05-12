Diffusion sur Ligue 1+, identité visuelle, « challenge » vidéo, nouvelles règles financières… La future Ligue 3, présentée ce mardi 12 mai par la Fédération, veut moderniser le football français.

Le National va officiellement disparaître cet été pour laisser place à la Ligue 3. Derrière ce changement de nom, la FFF veut surtout transformer en profondeur le troisième échelon du football français avec un championnat plus professionnel, plus visible et plus moderne.

Deux montées directes en Ligue 2

La première journée est programmée le 8 août prochain avec 18 clubs engagés. Les deux premiers monteront directement en Ligue 2, tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place disputeront des play-offs avant un barrage face au 16e de Ligue 2. Trois clubs seront relégués. Un format pensé pour maintenir l’enjeu sportif jusqu’au bout de la saison.

Les trois premières saisons diffusées sur Ligue 1+

Côté diffusion, Ligue 1+ retransmettra les 309 rencontres du championnat en exclusivité pendant trois saisons. Chaque journée débutera par une affiche premium le jeudi à 20h45 avec cinq caméras, un duo de commentateurs et un journaliste bord terrain. Les huit autres matches seront diffusés le samedi à 15h dans un multiplex avec un canal dédié par rencontre. La plateforme proposera près de 25 heures de direct hebdomadaires autour de la Ligue 3.

Deux « challenges » par match

La FFF veut aussi faire de cette division un »laboratoire » du football français. La Ligue 3 sera ainsi le premier championnat français à tester le « Football Video Support », une forme de VAR allégée activable par les entraîneurs via deux « challenges » par match.

12,3 millions de budget

Au-delà du terrain, la réforme touche aussi à l’économie du championnat. Le budget global atteindra 12,3 millions d’euros dès la saison prochaine, dont 70 % redistribués directement aux clubs. À partir de 2027-2028, de nouvelles règles financières seront instaurées avec une masse salariale plafonnée selon les revenus, un système de « luxury tax », une limitation des effectifs à 20 joueurs sous contrat fédéral et l’interdiction progressive des terrains synthétiques.

Nouvelle identité visuelle

La Ligue 3 arrive également avec une nouvelle identité visuelle et une signature : « Terrain de rencontres ». Un positionnement pensé pour incarner le lien entre football professionnel, ancrage territorial et culture populaire.

La FFF lancera aussi une stratégie digitale dédiée, notamment via un compte Instagram officiel récupérant une communauté de plus de 50.000 abonnés déjà spécialisée sur le National.

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Enfin, un nouveau trophée historique, le « Trophée de France », viendra récompenser le champion de Ligue 3.

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