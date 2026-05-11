Pour la Coupe du monde 2026, Orange et Publicis Conseil misent sur l’autodérision avec une campagne où les Bleus jouent… très mal la comédie.

À un mois de la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord, Orange dévoile une nouvelle campagne autour de l’équipe de France. Et cette fois, l’opérateur prend le contre-pied des habituels films épiques liés au football.

Imaginée par Publicis Conseil, la campagne plonge les Bleus dans un univers hollywoodien inspiré des blockbusters américains. Sauf que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni ou encore Théo Hernandez n’y brillent pas vraiment par leurs talents d’acteurs.

Le film joue volontairement sur ce décalage, avec des scènes caricaturales et des dialogues surjoués, à l’image d’une séquence inspirée du Parrain portée par Ousmane Dembélé. L’objectif : montrer des joueurs plus humains, plus proches et moins sacralisés.

« On avait envie de les montrer tels qu’ils sont vraiment : imparfaits, drôles, vivants », explique Quentin Delobelle, directeur de la communication commerciale d’Orange France.

Déployée depuis le 11 mai en TV, affichage, réseaux sociaux, presse et points de vente, la campagne s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Orange autour du football.

Partenaire majeur de la FFF depuis 2018, la marque poursuit ainsi son positionnement autour de la proximité et de l’émotion, loin des traditionnelles publicités ultra-solennelles du sponsoring sportif.

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