Léon Marchand rejoint le prestigieux roster mondial d’athlètes Nike

Le nageur français Léon Marchand, quadruple médaillé d’or olympique et quintuple champion du monde, rejoint le prestigieux roster mondial d’athlètes Nike.

Il s’agit d’une étape significative pour le prodige de la natation, dont les performances ont clairement redessiné les contours de son sport.

Aux JO de Paris 2024, Marchand a notamment marqué l’histoire avec quatre médailles d’or (200m brasse, 200m papillon, 200m 4 nages, 400m 4 nages). Il s’est également illustré aux championnats du monde 2022 et 2023, remportant des titres sur 200m et 400m 4 nages, ainsi que sur 200m papillon, et a dominé neuf courses en Coupe du monde 2024.

Aux côtés de ses compatriotes Kylian Mbappé et Victor Wembanyama, Léon Marchand incarne une nouvelle génération d’athlètes français qui dépassent les frontières du sport — redéfinissant ce que signifie être un athlète aujourd’hui, souligne de son côté la firme américaine.

La déclaration

« J’ai toujours admiré Nike : son énergie, sa culture, ses valeurs. Rejoindre cette équipe est un rêve devenu réalité et un nouveau départ. C’est génial pour moi, en tant que nageur, de travailler avec Nike pour faire rayonner mon sport auprès des athlètes et des fans à travers le monde. C’est un défi passionnant, et je sais que ce partenariat me permettra de marquer la natation durablement. » (Léon Marchand)