Avec sa campagne « Engagés Sport », INTERSPORT affirme son ambition de rendre le sport accessible à tous les Français en s’attaquant au principal frein : le coût.

Un sondage OpinionWay, réalisé du 20 au 24 juin auprès de 1 042 Français, dresse en effet un constat sans appel : 29 % des Français estiment que le sport n’est pas réellement accessible à tous, un chiffre qui grimpe à 36 % chez les femmes et 35 % dans les foyers à faibles revenus.

Les obstacles ? Le coût (46 % jugent le sport financièrement inaccessible) et l’accès géographique (36 % pointent le manque d’infrastructures ou de magasins à proximité, 61 % en zone rurale).

via la Manufacture Française du Cycle (300 000 vélos assemblés par an).

Production locale via la Manufacture Française du Cycle (300 000 vélos assemblés par an).

L’enseigne va plus loin en proposant, par exemple, une tenue complète pour débuter un sport (foot, natation, sport scolaire) à moins de 20 €, des remises pour les licenciés et un soutien matériel aux clubs.