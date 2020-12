Le Paris Saint-Germain lance 2 maillots collectors pour ses 50 ans (1970 exemplaires à 240 euros)

Pour célébrer ses 50 ans et à quelques semaines des Fêtes de fin d’année, le Paris Saint-Germain lance la commercialisation de deux maillots en édition limitée à 1970 exemplaires.

Vendu au prix unitaire de 240 euros à partir du mardi 1er décembre, les maillots domicile ou extérieur Nike de cette saison 2020-2021 reprenant le look Hechter sont proposés dans un coffret spécial avec quelques retouches.

Les fans du PSG retrouveront plusieurs détails inédits sur ces maillots collectors comme un emblème spécial sur la manche droite incluant le chiffre 50 dans le logo du club. « Un 5 avec sa boucle fermée symbolisant les 5 décennies déjà passées quant au 0, sa boucle reste elle ouverte sur l’avenir » précise le club dans un communiqué. Sur la face avant, le logo du club est lui entouré d’un cercle en or pour le jersey domicile et d’argent pour l’Away avec les années 1970 et 2020. En outre, une cartouche argentée comporte elle le numéro attribué (de 1 à 985) à chaque pièce.

L’ensemble des joueurs du PSG sur les maillots du 50ème anniversaire

Au dos des deux maillots, un flocage spécial 50 est composé des noms de tous les joueurs ayant porté le maillot du Paris Saint-Germain. « Car si le Paris Saint-Germain représente le club de la nouvelle génération, il n’oublie pas sa riche histoire. Une histoire marquée par des joueurs légendaires tel que Raï, George Weah, Pauleta, Safet Sušić, Ronaldinho, Nicolas Anelka, ou plus récemment Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham ou encore Neymar et Kylian Mbappé. Des joueurs qui auront apporté frissons et fierté au peuple parisien, adepte du beau jeu. Un esprit du beau qui n’aura jamais cessé d’envelopper le maillot parisien. »

Précisons que 40% des ventes de ces 1970 maillots sera reversé à la Fondation Paris Saint-Germain.