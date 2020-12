Philippe Bana élu Président de la Fédération Française de Handball (57,54%)

Samedi, Philippe Bana a été élu président de la Fédération Française de Handball avec 57,54% des voix lors de l’Assemblée générale élective. Il devance Jean-Pierre Feuillan (32,51%) et Olivier Girault (9,95%).

A ses côtés, Philippe Bana sera entouré d’un nouveau bureau :

Vice-présidente : Béatrice Barbusse

Secrétaire Général : Michel Godard

Trésorier : Alain Smadja

Vice-président.e.s : Bertrand Gille, Rémy Levy, Nodjialem Myaro, Sylvie Pascal-Lagarrigue et Gina Saint-Phor.

Les autres membres du bureau directeur sont Paula Barata, Jean-Luc Baudet, Marie-Albert Duffait, Pascale Jeannin et Laetitia Swed.

Au poste de Président de la FFHandball, Philippe Bana, élu pour 4 ans, succède à Joël Delplanque en place depuis octobre 2008.

Merci à mon équipe et pour les témoignages reçus. Et pour la confiance des ligues et des comités. Mettons nous en action car beaucoup de chantiers en perspective! Reprenons le handball ensemble et rapidement. La famille du handball doit être unie vers 2024. @ffhandball — Philippe Bana (@BanaPhilippe) November 30, 2020

Ancien gardien de but du Stade Marseillais Université Club (SMUC), Philippe Bana s’est notamment illustré depuis 1999 en tant que Directeur Technique National.

« Respect et dignité à ceux qui ont mené cette campagne démocratique. Le handball en sort grandit. Président, c’est un nouveau poste et un nouveau challenge. Aujourd’hui, je pense surtout aux licenciés et aux clubs qui attendent la reprise du handball. C’est défendre cette idée du « jouons collectif » que nous avons assénée tout au long de la campagne. J’ai une grande équipe à mes côtés pour mener les missions » commente Philippe Bana dans un communiqué.

En amont de cette élection, les 3 candidats ont participé à un débat public retransmis sur YouTube le 20 novembre.