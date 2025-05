PSG : Richard Heaselgrave nommé chief revenue officer

Le Paris Saint-Germain annonce la nomination de Richard Heaselgrave au poste de Chief Revenue Officer. Dirigeant reconnu de l’industrie du sport à l’échelle internationale, il prendra ses fonctions au sein du club dans les prochaines semaines.

Fort de plus de vingt ans d’expérience à des postes de direction commerciale dans le sport mondial, Richard Heaselgrave occupait récemment le poste de Chief Revenue and Fan Engagement Officer chez World Rugby, où il a piloté les programmes commerciaux des Coupes du monde de rugby masculine et féminine. Il a également exercé les fonctions de Chief Revenue and Experience Officer chez Tennis Australia, en charge notamment de l’Open d’Australie.

Une expérience extrêmement riche

Également fort d’une expérience en tant que de Chief Commercial Officer de l’English Football League, il y a conclu de nouveaux accords de naming et dirigé la Football League Interactive, entité digitale de 72 clubs. Il a par ailleurs été Vice-Président en charge du développement international à la NBA et a occupé plusieurs fonctions commerciales et événementielles au sein de l’UEFA.

Basé au siège du club à Paris, Richard Heaselgrave pilotera l’ensemble de la stratégie commerciale du PSG et sera en charge des activités liées aux partenariats globaux et régionaux, à l’hospitalité et à la billetterie, au merchandising, aux droits médias, aux produits digitaux et aux initiatives d’engagement des fans.

Amener le PSG toujours plus haut

Depuis plus d’une décennie, sous l’impulsion de Qatar Sports Investments, le PSG a en effet opéré une transformation profonde de son modèle économique. Lors de la saison 2023/2024, le champion de France a enregistré le troisième chiffre d’affaires le plus élevé du football mondial avec un total de 806 millions d’euros, soutenant directement ses ambitions sportives.

Véritable moteur de croissance, le PSG représente également un atout majeur pour l’économie française, avec une contribution de 3 milliards d’euros aux finances publiques depuis 2011 et un impact économique de 243 millions d’euros pour la région Île-de-France sur la dernière saison.