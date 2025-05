La 33e édition des Trophées UNFP – co-orchestrée par la LFP ce dimanche 11 mai sous les lustres du Pavillon Gabriel – a apporté une bouffée d’air frais à une Ligue 1 toujours plus fragilisée par l’épineux dossier des droits TV.

Diffusé sur beIN Sports 1 et sur la chaîne YouTube officielle de l’UNFP, l’événement a logiquement braqué les projecteurs sur un Paris Saint-Germain insatiable. Décryptage :

Une scène pour vendre la Ligue 1

Le Pavillon Gabriel, son tapis rouge et ses stars ont offert une vitrine glamour à la Ligue 1. Le vote en ligne pour le plus beau but et la couverture médiatique ont dopé l’engagement digital, crucial pour séduire les annonceurs. Dans un marché où les droits TV et les sponsors dictent la loi, cette soirée est une arme pour positionner la Ligue 1 comme un produit premium.

Ousmane Dembélé, l’ambassadeur

En s’adjugeant le titre de meilleur joueur, Ousmane Dembélé (PSG) ne se contente pas d’empiler 21 buts. Il incarne un atout de premier plan. Son style flamboyant et son échange taquin avec le sélectionneur français, Didier Deschamps – « Je vais te mettre à gauche ! » – ont d’ailleurs enflammé les réseaux, générant un buzz précieux pour la Ligue 1.

Luis Enrique, le stratège

L’ancien blaugrana, sacré meilleur entraîneur, a façonné un effectif jeune et technique prêt à conquérir l’Europe. Son aura internationale est un vrai plus pour le club de la capitale.

Désiré Doué, la pépite

Elu meilleur espoir, Désiré Doué (PSG) s’affirme lui aussi comme une arme marketing de choix. Ses atouts : sa jeunesse (19 ans), son statut de néo international français et un magnifique actif sur le marché des transferts.

Amine Gouiri, le but « qui cache la forêt »

De son côté, l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri, a décroché le Trophée Just Fontaine pour sa fantastique bicyclette face à Brest qui a enflammé la Toile. Une aubaine pour le club phocéen – quasiment invisible durant cette soirée – face à l’ennemi héréditaire parisien. Une situation à laquelle est également confrontée le LOSC puisque son jeune gardien et néo international, Lucas Chevalier – a été plébiscité dans les cages.

Une équipe type aux couleurs du PSG

L’équipe type, avec neuf Parisiens, reflète un déséquilibre économique criant. Le PSG (et son budget inatteignable pour la concurrence) cannibalise en effet l’attention des diffuseurs et des partenaires. Comment vendre un championnat compétitif quand un seul club truste toute la lumière ? Un véritable casse-tête pour la LFP, donc.