Sport Definition – le plus grand rassemblement du sport business français – fait son retour le 19 juin prochain à l’Adidas Arena Paris.

Après une première édition qui a rassemblé plus de 1 500 participants unis pour définir ensemble l’économie du sport, Sport Définition revient pour accompagner les acteurs du sport business dans la structuration de ce marché et le faire passer au niveau supérieur en termes d’attractivité internationale et d’investissement.

Au programme :

Conférences top speakers

table-rondes thématisées

ateliers de travail

plateau média

espace d’innovations

des rdv au cœur de l’événement pour créer de véritables rencontres et opportunités de business

Focus sur l’édition précédente :

Inscription :