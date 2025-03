Record : Les Boston Celtics rachetés pour 6,1 milliards de dollars

Un tournant majeur dans l’histoire du sport nord-américain. Bill Chisholm, associé directeur chez STG – Symphony Technology Group, a conclu un accord pour l’acquisition des Boston Celtics auprès de la famille Grousbeck pour la somme astronomique de 6,1 milliards de dollars. Cette transaction établit un nouveau record pour la vente d’une franchise sportive aux États-Unis.

Cette vente dépasse le précédent record détenu par les Washington Commanders, cédés pour 6,05 milliards de dollars en 2023. Depuis que la famille Grousbeck et ses partenaires ont racheté les Celtics en 2002 pour 360 millions de dollars, la franchise s’est imposée comme l’une des équipes phares de la NBA. Sous leur direction, Boston a décroché deux titres NBA et disputé deux autres finales, consolidant ainsi son statut d’équipe d’élite.

BREAKING: Bill Chisholm, managing partner at Symphony Technology Group, has agreed to purchase the Boston Celtics from the Grousbeck family for a valuation for $6.1 billion, sources tell ESPN. This now is the largest sale for a sports franchise in North America. pic.twitter.com/iPphqSQswe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2025