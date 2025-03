Puma lance Go Wild, sa plus grande campagne mondiale

Puma annonce le lancement de Go Wild, sa plus grande campagne mondiale à ce jour. Cette dernière marque une évolution de son identité de marque, renforce son engagement à redéfinir le jeu et pose les bases d’une croissance durable.

Avec Go Wild, Puma lance ainsi une offensive stratégique majeure, révélant un positionnement à l’intersection de son ADN, de son héritage et des aspirations des nouvelles générations de consommateurs. Cette campagne marque parallèlement une augmentation de 40 % de ses investissements marketing par rapport à 2024. De quoi renforcer sa présence mondiale et établir une connexion toujours plus forte avec son audience.

La déclaration

« Puma a toujours incarné cette vision, du poing levé de Tommie Smith en 1968 à l’explosion de joie d’Usain Bolt en 2008. Nous croyons que la grandeur commence avec le courage d’être soi-même,. Cette philosophie a toujours guidé Puma et résonne aujourd’hui plus que jamais avec la jeune génération. Avec cette campagne, nous nous connectons encore davantage avec notre audience, en mettant l’accent sur la course à pied avec une approche véritablement unique et disruptive. » (Richard Teyssier, Vice-Président Global Brand et Marketing de Puma)

Un lancement dès le 20 mars

Vous l’aurez compris, Go Wild démarre dès le 20 mars en se concentrant sur le running, s’appuyant sur une audience très réceptive en la matière. Les tests préliminaires confirment d’ailleurs le fort potentiel de cette campagne. Sur des marchés clés comme les États-Unis et l’Allemagne, Go Wild se classe ainsi dans le top 15 % des publicités les plus performantes en termes d’impact sur les ventes. Mais aussi dans le top 1 % pour la croissance prévisionnelle de la part de marché à long terme.

Suite à ce lancement, la campagne se poursuivra en 2025/2026 en mettant en lumière différentes disciplines sportives via de grands évènements, notamment le basketball et le football.