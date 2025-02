Le Paris Saint-Germain a annoncé mardi 25 février lors du Web Summit Qatar, le lancement du PSG Labs, un programme dédié aux progrès technologiques dans le sport, l’expérience des fans et la performance sportive.

Le club de la capitale s’offre ainsi un véritable moteur d’innovation qui identifiera et soutiendra des start-ups, des entrepreneurs et des partenaires technologiques à fort potentiel dans le but de façonner des solutions révolutionnaires pour l’avenir du sport. Sans grande surprise, Doha abritera ce laboratoire 4.0 et permettra au Qatar de devenir un véritable hub R&D au Moyen-Orient.

Le PSG Labs se concentrera sur trois axes stratégiques :

Expérience des fans : Réinventer la manière dont les supporters, à Paris et dans le monde entier, interagissent avec le PSG grâce à des innovations immersives et digitales.

Stades & centres d’entraînement : Développement de « Smart Stadiums » pour améliorer l’expérience des fans dans les stades et l’optimisation des infrastructures d’entrainement d’élite du club.

Santé & performance : Exploiter les avancées en sciences du sport, l’IA et les technologies portables pour optimiser la performance et le bien-être des joueurs.

Cette première structure sera également un pont entre les technologies émergentes du Moyen-Orient. Ce qui permettra au PSG de :

Collaborer avec des start-ups locales et internationales de premier plan.

Explorer les nouvelles avancées en matière de technologie sportive et d’engagement digital.

Développer des solutions pouvant être déployées au niveau mondial.

La déclaration