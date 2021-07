Le PSG lance une nouvelle offre ticketing en mode « sports bar » au Parc des Princes avec l’espace DECK

Pour la nouvelle saison 2021-2022 de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain va lancer un nouveau produit « ticketing » au Parc des Princes avec l’espace DECK.

Dans le détail, le « deck » sera situé en 1/4 virage Auteuil et proposera une ambiance « sports bar » à quelques 150 spectateurs qui devront acheter un billet spécifique pour accéder à cet espace. L’occasion d’enrichir la Fan Experience en proposant aux supporters de suivre le match en solo ou en petits groupes.

Comme nous le précise le club, il y aura 3 types d’offres : place assise à l’unité, table a réserver pour plusieurs, ou placement libre au bar sans place assise spécifique. Du côté des tarifs, les prix varieront de 30€ à 55€ pour la place debout et de 60€ à 139€ pour la place assise suivant la formule et la typologie du match. Une offre qui comprend de la nourriture et boisson (food & beverage) dans le prix du billet.

De quoi permettre au club d’augmenter potentiellement ses revenus matchday en espérant un retour à la normal au plus vite dans les stades. Pour la saison 2018-2019, le Paris Saint-Germain avait enregistré près de 115M€ de recettes Matchday.

Depuis plusieurs années maintenant, les clubs sportifs diversifient leurs offres billetterie pour toucher un public encore plus large avec une promesse, proposer plus que le simple match. L’occasion de toucher une nouvelle cible et enrichir l’expérience match.

Il y a quelques années, le Final 4 de l’Euroleague avait accueilli un Lounge VIP en bord de terrain proposant tables basses, canapés et restauration.