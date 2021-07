Tokyo 2020 – A quoi s’attendre pour la cérémonie d’ouverture et le défilé « mode » des délégations ?

C’est aujourd’hui, vendredi 23 juillet 2021 que se déroule la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Un évènement dans l’évènement qui sera une nouvelle fois suivi par quelques milliards de téléspectateurs à travers le monde

Organisée au Stade olympique de Tokyo, la cérémonie se déroulera en « petit comité » avec la présence de moins de 1 000 privilégiés (officiels, chefs d’etats, partenaires,…). La cérémonie d’ouverture commence à 13h (heure française), 20h au Japon, et se déroulera au Stade Olympique.

Si le secret est évidemment bien gardé, l’organisation a déjà dévoilé quelques informations sur le déroulé de la Cérémonie d’Ouverture. Contrairement aux Jeux précédents, l’allumage de la vasque olympique se fera en dehors du stade, sur le front de mer de Tokyo.

Derrière la mise en scène de la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020, on retrouve le producteur exécutif HIOKI Takayuki et son adjoint NOMURA Mansai. Tokyo 2020 a conçu la cérémonie d’ouverture sur différents thèmes, tous articulés autour de l’idée que les Jeux peuvent apporter de l’espoir et de la joie aux personnes du monde entier, grâce à la participation des athlètes et à travers le pouvoir du sport.

Pour Tokyo 2020,le thème prépondérant de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques sera « United by emotion ». « Lors de la cérémonie d’ouverture, Tokyo 2020 espère réaffirmer le rôle du sport et l’importance des Jeux Olympiques, mais aussi exprimer sa gratitude et son admiration envers les efforts que nous avons tous réalisés au cours de l’année passée, pour finalement apporter un sentiment d’espoir pour l’avenir. » rappelle l’organisation.

Tokyo 2020 – Une cérémonie d’ouverture « défilé de mode »

Un coup d’envoi des JO de Tokyo 2020 qui sera évidemment marqué par le défilé des délégations. Le Japon, pays hôte, sera le dernier à entrer dans le stade.

Un défilé qui sera une nouvelle fois l’occasion pour les différents équipementiers des Nations d’exposer des pièces pour la plupart en vente au grand public.

Pour rappel, l’Equipe de France Olympique sera habillée par Lacoste qui a confectionné une collection cérémonie originale. Les Porte-Drapeaux de la délégation tricolore sont Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd.

De son côté, Team USA portera lui les couleurs de la marque Ralph Lauren.

Les athlètes de l’équipe olympique du Canada porteront eux une veste rouge de la marque Hudson’s Bay qui ne passera pas inaperçue.

Le Team GB portera lui des tenues de la marque Ben Sherman.

L’Italie défilera elle avec une collection conçue par Giorgio Armani (EA7 Emporio Armani) et vendue au prix de 300 euros.

Le Japon, qui évolue à domicile, représentera les couleurs de la marque AOKI.

Les australiens porteront eux une tenue et des foulards de la marque Sportscraft.

La Suède portera elle une tenue plus décontractée et sportswear conçue par la marque japonaise Uniqlo. A moins que ce soit le costume qui soit porté.

La Corée du Sud portera elle des uniformes conçus par Kolon.