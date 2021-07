Qui sont les 15 sponsors mondiaux du CIO pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?

Pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le Comité International Olympique (CIO) peut compter sur le soutien financier de 15 sponsors mondiaux.

Le programme TOP. C’est le nom donné au plus haut niveau de partenariat du CIO qui regroupe pour cette olympiade 15 partenaires mondiaux qui ont des droits marketing exclusifs sur une catégorie donnée.

Pour Tokyo 2020, les partenaires TOP du CIO sont Airbnb, Alibaba Group, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Dow Chemical, General Electric, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota et Visa.

Nouveau venu parmi les partenaires des JO, Airbnb aurait signé un contrat dont le montant total est évalué à quelques 500 millions de dollars selon le Financial Times.

Le programme de sponsoring TOP du CIO a été lancé en 1985. Comme aime à le rappeler l’organisation, le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif qui redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l’équivalent de 3,4 millions de dollars.

Sur le cycle 2013-2016 comprenant les JO d’hiver de Sochi 2014 et les JO d’été de Rio 2016, les revenus du CIO se sont élevés à 5,7 milliards de dollars. Notons que le programme de partenariat TOP n’est pas la principale source de revenu du CIO. Les droits TV sont de loin la première source avec 73% sur 2013-2016 selon le CIO.

Des revenus qui ont utilisé notamment pour financer l’organisation des Jeux Olympiques aux côtés des Comités Nationaux. Le CIO a ainsi participé à hauteur de 1,53 milliard de dollars dans la tenue des JO de Rio 2016.

Evolution des revenus marketing (programme TOP) depuis 1985

En 30 ans, les revenus marketing et sponsoring du programme TOP sont passés de 96 millions de dollars à environ 1 milliard de dollars sur des cycles de 4 ans.

Outre les 15 partenaires mondiaux du CIO, l’organisation de Tokyo 2020 a également reçu le soutien de sponsors nationaux.