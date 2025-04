Sam Primaut nommé directeur général de l’agence Bold House

Déjà reconnue pour sa capacité à engager les jeunes générations à travers le gaming et la pop culture, Bold House entame une nouvelle phase en plaçant la stratégie de marque et les communautés au cœur de son développement. À cette fin, l’agence du groupe SSM accueille Sam Primaut comme Directeur Général. L’intéressé conserve toutefois ses fonctions au sein du groupe.

Aux côtés des fondateurs Vincent Bruère et Victor Lévy, Sam Primaut aura pour mission de développer l’agence et de renforcer ses liens avec les marques en misant sur des stratégies percutantes et des communautés engagées.

Parallèlement, Ludovic Pouilly (ex Heineken, Coca-Cola et Nike) et Bruno Lee (ex BETC et Sid Lee) rejoignent également Bold House afin d’élargir le champ d’action de l’agence aux univers du Sport, du Lifestyle et de l’Entertainment.

« Depuis sa création en 2019, Bold House connait une forte croissance en accompagnant les marques et ayant droits dans leurs campagnes marketing et d’activation. L’arrivée de Ludovic et Bruno marque un virage significatif dans ce développement et ces recrutements confirment la volonté de Bold House de venir renforcer le pilier brand strategy et son ambition de connecter les marques à la Culture » livrent ainsi Sam Primaut, Vincent Bruère et Victor Lévy.

Fort de passages remarqués à la Fédération Française de Tennis (directeur du développement de Roland-Garros), Lagardère, ASO ou encore OC Sport Group, Sam Primaut a démontré sa capacité à créer de la valeur dans des écosystèmes compétitifs. En 2018, il a pris la direction d’Octagon Marketing France où il a piloté le développement de partenariats et d’activations pour des marques dans le sport et l’entertainment. Son passage a également a affûté son expertise dans la structuration de campagnes à fort impact, une compétence qu’il met aujourd’hui au service de Bold House. Une aura qu’il a d’ailleurs pu perfectionner pendant près de quatre ans en tant que Chief Marketing Officer de l’Olympique Lyonnais.