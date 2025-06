Le ZooParc de Beauval rejoint pour la première fois la Caravane du Tour de France 2025 avec un dispositif festif et pédagogique. À travers cette mise en lumière, le parc animalier souhaite sensibiliser à la protection de la biodiversité.

Pandas et singes dorés sur le Tour de France en 2025 (5 juillet – 27 juillet). Pour la première fois de son histoire, le ZooParc de Beauval va prendre part à la Caravane de la Grande Boucle cette année. Classé parmi les quatre plus beaux zoos du monde, Beauval entend profiter de cette vitrine populaire pour sensibiliser le grand public à la préservation de la biodiversité, tout en mettant en valeur ses engagements et son univers unique.

Quatre véhicules spectaculaires

Cette première participation se veut festive, pédagogique et immersive. Fidèle à son esprit, Beauval proposera un défilé haut en couleur composé de quatre véhicules spectaculaires. En tête de cortège : la voiture panda, décorée de fausse fourrure et coiffée d’une pagode, recréera l’ambiance des forêts chinoises. Viendra ensuite la voiture singe doré, clin d’œil aux rhinopithèques de Roxellane, primates très menacés accueillis au zoo dès 2025 dans le cadre d’un programme de conservation inédit en dehors d’Asie. Les deux autres véhicules compléteront cette caravane sensorielle, avec effets visuels et sonores immersifs.

Beauval se délocalise à Lille et Montpellier

Beauval sera aussi présent dans les Fan Parks des étapes de Lille et Montpellier avec des animations ludiques et éducatives. Parmi elles, une animation vélo originale permettra aux visiteurs de comparer leur vitesse à celle du guépard ou du paresseux. Des quiz, ateliers et échanges avec les équipes du zoo permettront au public de mieux connaître les espèces, leurs habitats, et les coulisses de Beauval.

Ce dispositif s’inscrit dans la mission de sensibilisation du ZooParc, qui œuvre depuis 45 ans à la protection de la biodiversité, explique le parc animalier le plus connu de France. Grâce à son association Beauval Nature, plus de 70 programmes de conservation sont soutenus à travers le monde. Le Tour sera aussi l’occasion de me ttre en avant les Parrains Beauval Nature, ces visiteurs qui, via leur parrainage d’animaux, contribuent concrètement à la sauvegarde des espèces menacées.

En conclusion, à travers cette participation au Tour, Beauval part à la rencontre des Français pour transmettre, avec enthousiasme, son message en faveur du vivant.

