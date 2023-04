(Leak) Le nouveau maillot 2023-2024 du Paris Saint-Germain dévoilé ?

Footy Headlines, site spécialisé dans la fuite de maillot, a dévoilé un aperçu de ce que pourrait être le nouveau maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024.

Un hommage au début des années 2000 ? On en sait un peu plus sur le look du futur maillot home du PSG. Le site Footy Headlines, habitué au « leak » de maillots de football, a également annoncé qu’il sera disponible à l’achat à partir du moi de mai prochain.

Du bleu marine, une bande rouge sur le côté gauche encadré par des lignes blanches. Le maillot domicile du PSG pour la saison prochaine s’inspire fortement de ceux du début des années 2000, période pendant laquelle Ronaldinho a porté les couleurs du PSG pendant 2 saisons (2001-2003).

Notons que la virgule Nike, selon les visuels, devrait être rouge. Le sponsor maillot face sera une nouvelle fois Qatar Airways.

et le maillot extérieur ?

Pour le futur maillot away, les dernières informations de La Source Parisienne et de Footy Headlines font état d’un maillot blanc. Mais plutôt que du bleu et du rouge sur les manches comme évoqué il y a quelques semaines, ces deux couleurs pourraient plutôt se retrouver sur la face avant du maillot…

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi