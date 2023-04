EA SPORTS dévoile la nouvelle identité visuelle (en forme de triangle) de sa marque « EA SPORTS FC »

Aujourd’hui, EA SPORTS a dévoilé la nouvelle identité visuelle de sa marque EA SPORTS FC. Le célèbre jeu vidéo de football va désormais tracer sa route sans la licence FIFA.

En attendant d’en savoir plus sur le prochain opus foot de l’éditeur EA SPORTS, on en sait un peu plus aujourd’hui sur la nouvelle marque qui portera le jeu, ou plutôt le « football interactif » comme l’explique EA. De plus amples détails seront communiqué à ce sujet à partir du mois de juillet.

Ainsi, FC est présenté comme la nouvelle plateforme d’EA SPORTS « pour créer, innover et faire croître de nouvelles expériences de football en connectant des centaines de millions de fans à travers les produits console, mobile, online et esports ».

« Le design de la nouvelle marque prend directement pour inspiration le beau jeu ainsi que d’une forme majeure présente dans la culture du football et qui représente ce sport dans de multiples dimensions : le triangle. Des techniques de passe aux combinaisons sur coups de pied arrêtés, cette forme a également été inscrite dans l’ADN des expériences de football EA SPORTS durant des décennies, depuis les angles isométriques du premier jeu en version 8-bit et des polygones triangulaires qui composent chaque pixel des principaux jeux modernes, ainsi que le symbole d’indication du joueur qui apparaît au-dessus de chaque athlète dans chaque match »

EA SPORTS FC annonce un plan de communication de grande envergure dans les semaines à venir avec des apparitions autour de plus de 100 matchs à travers les plus gros championnats (Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la WSL, la NWSL CONMEBOL,..). En France, les clubs sous contrat avec EA SPORTS ont déjà partagé le nouveau logo sur les réseaux sociaux.

🎮 Le Gym rejoint le club EA SPORTS FC 👀 Rendez-vous en juillet👋🏼https://t.co/AFb3Wm9rWa#EASportsFC pic.twitter.com/aOwrF4wtAF — OGC Nice (@ogcnice) April 6, 2023

Pour rappel, EA SPORTS FC sera le sponsor-titre (Naming) des championnats de football en Espagne à partir de la saison prochaine. L’été dernier, le média Marca évoquait un partenariat avec LaLiga à hauteur de 30 millions d’euros par saison.

« Il s’agit du début de l’histoire d’EA SPORTS FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d’histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l’emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA SPORTS FC sera un symbole du sport, un symbole d’innovation et de changement et nous sommes ravis d’en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet. » ajoute Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC, dans un communiqué.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023

