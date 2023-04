eBay ouvre une boutique éphémère remplie de sneakers légendaires (« The ’85 shop »)

À l’occasion de la sortie du film « Air » retraçant la signature de Micheal Jordan chez Nike, eBay en profite pour ouvrir une boutique éphémère à Chicago baptisée « The ’85 shop ».

S’il y a bien un modèle de basket qui a changé l’histoire, tout le monde s’accordera à dire qu’il s’agit de la « Air Jordan 1 ». Sorti il y a quasiment 38 ans jour pour jour (le 1er avril 1985), au prix de 64,99$, l’excitation que provoque cette paire n’a fait qu’augmenter depuis toutes ces années.

Et alors que le long-métrage « Air » réalisé par Ben Affleck est sorti hier au cinéma, eBay ouvre le pop-up store « The ’85 shop ». Un magasin éphémère situé à Chicago qui rend ainsi « hommage à la naissance de la Air Jordan 1 et à sa montée en puissance dans la guerre des baskets des années 1980 ».

À l’intérieur, une collection inédite d’Air Jordan 1 datant de 1985 dans tous les coloris. Les passionnés de sneakers trouveront également « un échantillon Air Jordan 1 « Chicago » de 1985 » et des chaussures Nike utilisées dans le film « Air ». D’autres modèles emblématique de l’époque comme la « Puma Clyde » et la « adidas Forum » ainsi que la « Converse Pro Leather» sont aussi de la partie.

Un shop pour célébrer « l’une des baskets les plus emblématiques »

« L’Air Jordan 1 a changé le monde des sneakers pour toujours et a inauguré l’ère moderne de la culture des baskets. » déclare Garry Thaniel, directeur général mondial des baskets chez eBay. « La boutique ’85 donne à la communauté la chance de célébrer l’une des baskets les plus emblématiques et les plus durables jamais créées, et même de posséder un morceau d’histoire. »

Pour obtenir une telle quantité de sneakers, eBay a collaboré avec les magasins SolStage et ShoeZeum. Ce dernier a d’ailleurs fourni plusieurs modèles de Nike pour le tournage du film « AIR ».

Les intéressés peuvent visiter le magasin au 1045 W Fulton Market à Chicago. Il sera ouvert le 6 et 7 avril.. Depuis hier, il est également possible de participer aux enchères sur eBay, qui dureront 10 jours, pour acheter une paire de sneakers. Une opération de communication parfaite donc pour promouvoir la célèbre plateforme e-commerce. La collection complète de Air Jordan de 1985 (20 sneakers) est notamment en vente au prix de 150 000 dollars. Avis aux intéressés…

