Matchesfashion s’associe à Mason Mount

L’entreprise anglaise de mode spécialisé dans la vente en ligne de produits de luxe s’est associée à Mason Mount qui a choisi une sélection de vêtements mise en vente sur leur site.

Football et mode. Deux mondes complètement différents, mais dont la relation se rapproche d’année en année. Et pour cause. Nombreux sont les footballeurs prêtant leur image à une marque, souvent de luxe. Le dernier en date se nomme Mason Mount.

Le joueur anglais de Chelsea s’est associé à Matchesfashion, une entreprise qui vend des produits de luxe de différentes marques. Le milieu de terrain a ainsi fait une sélection de vêtements et de chaussures disponible sur le site de Matchesfashion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MATCHESFASHION (@matchesfashion)



Des créations de S.S.Daley, Visvim, en passant par Our Legacy, Marni, mais également Le17Septembre, une sélection qui s’adresse évidemment à une certaine clientèle.

Cette collaboration était aussi l’occasion pour le joueur des Blues d’annoncer sa passion pour les sneakers. Mount dispose même d’une pièce spécialement dédiée à sa collection chez lui. « Je n’ai pas compté, mais je dirais qu’il y a probablement 100 paires là-dedans et qu’elles doivent toutes avoir une signification pour moi » explique-t-il.

À lire aussi