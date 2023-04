L’expérience de l’évènementiel chez AMOS Sport Business School

Se former aux métiers du Sport Business et intégrer un secteur qui les passionne, voici la volonté des étudiants d’AMOS Sport Business School. Durant leur formation de Bachelor (Bac+3) ou Mastère (Bac+5), ces futurs professionnels sont amenés à participer ou à organiser tout un éventail d’événements en lien avec leur formation. Challenges étudiants, journées de cohésion sportive ou encore forums de recrutement, voici un résumé de l’expérientiel chez AMOS.

Les journées de cohésion sportive

Souvent organisées à la rentrée et en fin d’année, les journées de cohésion sportive sont des événements fortement appréciés des étudiants. De nature compétiteurs, les AMOSciens se retrouvent autour d’une pratique sportive dans une ambiance mêlant compétition et bonne humeur. Ces activités vont souvent de pair avec les journées ou soirées d’intégration organisées par les BDE, et permettent aux étudiants de se rencontrer dans un contexte fédérateur, mais également de partager un moment différent avec les équipes du campus et les intervenants.

Les MasterClass

Durant toute l’année, les AMOSciens sont amenés à échanger avec des professionnels du Sport Business. Les cours sont dispensés par des experts en activité, permettant un lien constant avec les problématiques du secteur. Les MasterClass font partie intégrante des programmes de formation. Ces conférences invitent les étudiants à rencontrer des professionnels animant une conférence sur une thématique Sport Business. L’occasion aussi de visiter des lieux emblématiques du Sport et de travailler sur une problématique d’actualité.

Ces moments d’échanges permettent également aux étudiants de s’immerger dans la réalité des clubs, fédérations et entreprises du sport, et notamment celle de nos partenaires, qui sont souvent plébiscités pour ces échanges. C’est par exemple le cas d’AMOS Lyon avec sa Masterclass au Groupama Stadium.

Les FAMES

Les Forums AMOS des Métiers et de l’Emploi dans le Sport sont organisés deux fois par an, sur tous les campus AMOS. Le concept est simple, des recruteurs sont invités à participer à des sessions de recrutement avec les étudiants en cours de cursus. Certaines entreprises proposent des offres en exclusivité aux AMOSciens, d’autres viennent chercher un profil spécialisé dans le Sport Business pour un stage ou une alternance.

Prévues à des dates clés, ces sessions permettent aux étudiants de trouver une entreprise en lien avec leur projet professionnel, afin de valider les périodes de professionnalisation requises à l’obtention du diplôme. Par exemple, les étudiants de première année du Bachelor Marketing et Evénementiel Sport profitent du FAMES du mois d’octobre pour rencontrer des recruteurs pour leur premier stage de vente à effectuer au mois de décembre. Ils ont ainsi l’opportunité d’échanger par exemple avec des directeurs de magasin de New Balance, Adidas, Décathlon…

Lors de l’édition du mois d’avril, les futurs étudiants du Master of Business in Sport peuvent trouver leur alternance parmi les entreprises invitées aux FAMES afin de débuter sereinement une année de formation financée par leur entreprise.

Le Hackathon AMOS

Une fois par an, les campus s’affrontent dans le plus grand challenge étudiant 100% Sport Business. Plus de 1500 étudiants sont mis à l’épreuve pour réaliser une production express en 24h chrono. Rassemblés au sein de leur campus par équipes, ils doivent répondre à une problématique et faire une présentation à un jury de professionnels. A l’issu de cette journée intense et formatrice, une équipe par campus est sélectionnée pour participer à la grande finale nationale.

Pour la première fois cette année, les campus AMOS sont restés ouverts pendant 24h pour permettre aux étudiants d’avancer en équipe sur leur projet. Des animations et activités ont également été proposées durant la nuit afin de maintenir les élèves en pleine forme. Diffusion du match de Ligue des Champions, sortie running nocturne, tournoi de Fifa, Ping Pong…

Un événement similaire est organisé pour les premières années du Bachelor Marketing et évènementiel Sport, sur un temps plus court et avec un sujet adapté à leur niveau de formation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AMOS Sport Business School (@amossportbusiness)

L’international Day

L’international représente l’un des piliers des formations AMOS, dans un secteur qui se globalise avec des acteurs en concurrence sur des marchés mondiaux, il est important de sensibiliser les étudiants aux enjeux de l’international.

L’international Day a pour but de faire découvrir les particularités du Sport Business sur des marchés étrangers. Selon les campus, ces événements peuvent être organisés par les étudiants internationaux ou par le staff. Cette journée s’articule donc autours d’activités culturelles, de conférences par des experts du Sport Business à l’étranger et d’échanges sur la mobilité internationale au sein d’AMOS.

Tous ces événements font partie intégrante des formations, et permettent aux étudiants de vivre une expérience qui va delà des salles des cours. A ces événements nationaux organisés par chacun des campus, viennent s’ajouter des initiatives locales comme des petits déjeuners partenaires, des cours délocalisés dans des structures sportives ou encore des visites de stade ou d’entreprises.