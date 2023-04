Paris 2024 : All dévoile sa team d’athlètes

À un peu plus d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Accor Live Limitless a annoncé les 10 athlètes qui formeront la « ALL Champions Family ».

Ainsi, 5 femmes et 5 hommes, athlètes ou para athlètes représenteront la plateforme de réservation et programme de fidélité de Accor durant ces Jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les athlètes participeront aussi à des actions sportives autour du sport-santé destinées aux collaborateurs du Groupe, en lien avec les ambitions d’Héritage de Paris 2024 » explique All.

Pour rappel, et pour la première fois dans l’histoire des Jeux, Accor sera le premier Partenaire Officiel à assurer la gestion hôtelière des Villages des Athlètes et des Médias (services, conciergerie, entretien…).

Hakim Arezki, Cécifoot

Papa de deux enfants, Hakim est un para athlète engagé. Conférencier, auteur et compositeur de musique mais aussi Champion de France et d’Europe de cécifoot, Hakim est même devenu chevalier de l’ordre du mérite en 2013. Il occupe le poste de réceptionniste au Pullman Paris Tour Eiffel au sein du Groupe.

Amandine Buchard, Judo

Médaillée d’Argent en individuel et d’Or par équipe aux Jeux de Tokyo 2020, Amandine est une athlète très engagée sur les sujets des droits des femmes, la visibilité de la communauté LGTBQIA+ et la cause animale. Son objectif, participer aux prochains Jeux pour tenter de remporter une médaille d’Or dans sa catégorie.