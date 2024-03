L’équipe dévoile les 30 salaires les plus importants de Ligue 1 (2024)

Ce jeudi 21 mars, L’Équipe propose un journal spécial « salaires » de la Ligue 1. Sans surprise pour cette nouvelle édition, le PSG domine le classement.

Un top 10 100% parisien, mais un leader surtout incontesté et incontestable, Kylian Mbappé. L’enfant de Bondy toucherait 6 millions d’euros par mois bruts sans les primes, des chiffres mirobolants qui découlent de sa dernière prolongation de contrat il y a deux ans. Le meilleur joueur du monde est suivi par son compatriote Dembélé et Marquinhos qui complètent le podium avec tous les deux un salaire avoisinant les 1,12 million d’euros, presque 6 fois moins que Mbappé, selon L’Equipe.

À la 11ème place à égalité, on retrouve Ben Yedder, seul monégasque du classement, et Aubameyang avec des salaires à 650 000 euros par mois.

C’est d’ailleurs 150 000€ de plus que ce que touchait son prédécesseur à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, mais le Gabonais a su bien le rendre. Lacazette et Matic sont les deux « hors-PSG » venant compléter le top 20 avec 500 000€ chacun, plutôt logique au vu du rendement du général Lacazette et de la carrière du Serbe.

Et comme chaque année, des salaires pourraient être considérés comme « fictifs », Correa touche 450 000 euros par mois, c’est à se demander comment Longoria a-t-il pu autant se mettre le doigt dans l’œil. L’attaquant argentin n’a disputé que 10 matchs et n’a jamais contribué au moindre but des Marseillais. D’un autre côté, c’est bien Kurzawa qui fait le hold-up du siècle, le latéral gauche occupe la 16ème position du classement, sans avoir foulé la pelouse une seule fois dans la saison, aberrant.

Si Mbappé est premier loin devant, on peut quand même conclure que le Paris Saint-Germain gère mieux sa masse salariale, et que les départs des deux stars Messi et Neymar ont pu permettre de réduire quelques finances, même si Mbappé profite clairement d’être la superstar de l’équipe. Comme chaque année, il y a des flops et des mauvais investissements. Lyon et Marseille, tous deux décrochés au championnat, ont su placer 11 joueurs sur 30, alors que les Niçois, Rennais, Lillois ou encore Lensois réalisent de bonnes saisons sans approcher ces sphères-là de masse salariale.