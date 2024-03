Manchester City met en scène John Cena et Erling Haaland dans une vidéo pour promouvoir sa tournée américaine 2024

Dans une collaboration inattendue, Erling Haaland, la star de Manchester City, est mis en scène avec la légende de la WWE et acteur John Cena, pour la promotion de la future tournée de pré-saison du club de Premier League aux États-Unis en 2024.

Dans une vidéo humoristique, Cena a endossé le rôle d’un « super fan » d’Haaland pour confirmer la série de quatre matches de l’équipe outre-Atlantique.

Dans cette vidéo décalée, Cena, catcheur professionnel légendaire, perruque blonde visée sur le tête, appelle en vidéo le joueur norvégien…

La tournée de pré-saison de Manchester City débutera le 23 juillet au Kenan Stadium de Chapel Hill, où ils affronteront le Celtic, champion d’Écosse en titre. Ils poursuivront ensuite leur périple à New York, Columbus et Orlando pour des matches contre des équipes prestigieuses européennes telles que l’AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea.

Cette tournée de quatre matches, organisée en collaboration avec FC Series, vise à présenter des clubs internationaux aux États-Unis. Manchester City espère ainsi peaufiner sa préparation avant le début de la saison 2024-25 de la Premier League, deux semaines après leur dernier match amical contre Chelsea au stade de l’Ohio. L’année dernière City s’était rendu en Asie pour une tournée de trois matches avant la campagne 2023-24, notamment en allant au Japon et en Corée du Sud.

Récemment, John Cena, qui est également acteur, s’est illustré lors de la cérémonie des Oscars en faisant une apparition sur scène totalement nu.