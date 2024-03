Populous et « Oualalou + Choi » retenus pour le futur plus grand stade de football au monde avec 115 000 places (Casablanca – Coupe du Monde 2030)

Quelques jours après la présentation de l’identité visuelle de la candidature Espagne-Portugal-Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, le projet de grand stade à Casablanca prend forme avec la designation des architectes.

Acteur majeur du secteur, l’américain Populous a été retenu avec « Oualalou + Choi », cabinet basé à Casablanca et Paris.

La sélection par l’Agence nationale des équipement publics du Maroc (ANEP) attribue le contrat de conception et réalisation du Grand Stade de Casablanca au Maroc qui offrira une capacité de 115 000 places, soit le plus grand stade de football au monde.

Un concours international d’architecture avait été lancé avec les participations des cabinets Herzog & De Meuron, Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, Cruz y Ortiz, GMP Architects et HPP Architects.

« Le stade est placé sous un grand toit en forme de tentes qui apparaît comme une intervention dramatique dans le paysage naturel. »

« Le Grand Stade de Casablanca est une des pierres angulaires de la vision du Roi Mohammed VI pour développer l’infrastructure du football au Maroc. Le stade sera conforme aux normes de la FIFA, ce qui lui permettrait d’accueillir les grands matchs des compétitions internationales les plus prestigieuses, y compris la Coupe du monde 2030 » précise François Clément, Senior Principal, Président de Populous France et Architecte principal du projet, dans un communiqué. « Le rythme des travaux de construction prévus à Benslimane démontre l’engagement de toutes les parties concernées à livrer cet incroyable projet dans les délais et le budget impartis. Il s’agira d’un immense atout pour le pays, qui hissera le Maroc au plus haut niveau mondial en matière de développement d’infrastructures sportives ».

Dans le détail, les travaux du futur stade qui pourrait donc accueillir des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 (la candidature du trio est la seule en lice) vont pouvoir débuter prochainement avec les travaux de terrassement sur un site de 100 hectares dans la ville d’El Mansouria, dans la province de Benslimane, à 38 km au nord de Casablanca.

« Le projet gagnant de Oualalou + Choi et Populous s’inspire du rassemblement social traditionnel du Maroc connu sous le nom de « moussem ». ajoute le communiqué. « Le stade est placé sous un grand toit en forme de tentes qui apparaît comme une intervention dramatique dans le paysage naturel. Les bureaux d’études Maffeis Engineering, ME Engineering, Rider Levett Bucknall, Momentum et SEPSI complètent l’équipe de conception. »

« Le Grand Stade de Casablanca est profondément ancré dans la culture marocaine, avec ses traditions et ses expressions contemporaines. Il est ancré dans des figures anciennes et primordiales : le Moussem, la tente et le jardin, ainsi que dans la topographie et les paysages du Maroc » ajoute Tarik Oualalou, directeur de la conception et associé fondateur de Oualalou + Choi et architecte en chef du projet. « C’est un espace généreux, ouvert sur le monde et respectueux de la nature qu’il protège. Le Grand Stade de Casablanca est l’incarnation de la grande tradition de l’hospitalité marocaine ».

