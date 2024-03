L’agence WEB Stratégies renforce son activité sport et vise 20% de croissance d’ici 2025

Il y a quelques semaines, l’agence WEB Stratégies a annoncé le renforcement de son activité sport et un objectif de croissance de 20% d’ici 2025.

Basée à Bordeaux et Paris, l’agence co-fondée en 2006 par Eric Litzler et Arnaud Pedenon a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros en 2023 (1,2 M€ e-commerce et 1,5M€ agence web)

Récemment, WEB Stratégies a fait l’acquisition de l’agence « Digital Sport » (Arcachon) pour renforcer son offre auprès de ses clients. WEB Stratégies travaille notamment avec le Groupe BPCE depuis plus de 15 ans (Caisse d’Epargne et Banque Populaire).

« Aujourd’hui, l’activité sport représente 60% de l’activité de l’agence, 68% de la marge brute, et l’objectif est de garder cette proportion d’ici 2025, ce qui veut dire augmenter aussi les activités hors sport de 20% si on y arrive ! » nous précise Eric Litzler.

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, 2 nouvelles recrues rejoindront l’équipe de 8 community managers, graphistes et experts du contenu rédactionnel web.

Les principaux clients de l’agence (social media, développement web, e-commerce, web design) sont Banque Populaire, MaxiCoffee, la Fédération sportive des ASPTT, UNECATEF, Paris FC, Sporsora,…

« Nous travaillons avec des agences comme Sportfive ou encore Infront qui nous sollicitent sur du développement web notamment. Récemment, nous avons réalisé le site pour une activation de Volkswagen » ajoute Eric Litzler.

Nouveau projet terminé !

Les développeurs de l'agence ont réalisé un site pour le programme Electric Club by Volkswagen ID., site qui permettra de lancer les candidatures et d'accompagner les clubs amateurs de football qui participeront à l'opération 😃 pic.twitter.com/8aBNN2sh03 — WEB Stratégies (@WEB_Strategies) March 11, 2024

Un nouveau terrain de jeu pour les CM avec l'arrivée d'#EspritHandball sur Instagram ! 🤩 https://t.co/IgyoGVq5em — WEB Stratégies (@WEB_Strategies) January 17, 2024

