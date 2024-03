Tennis – Quand Carlos Alcaraz assure la promotion de son documentaire Netflix directement sur le court à Indian Wells en signant la caméra

La semaine dernière, Netflix a annoncé une série documentaire consacrée à Carlos Alcaraz qui sortira en 2025.

Le tournage de la série par Morena Films a commencé lors de The Netflix Slam, l’exhibition qui a opposée l’espagnol à son compatriote Rafael Nadal à Las Vegas il y a quelques semaines.

Pour promouvoir de la meilleure façon ce documentaire et célébrer cette annonce, Carlos Alcaraz et la plateforme de streaming ont profité du tournoi du BNP Paribas Open d’Indian Wells pour s’offrir une large visibilité sur les courts, le tout séquencé en plusieurs épisodes.

Marque forte du tennis à la télévision, la signature de la caméra par le vainqueur est un rituel immuable qui offre parfois quelques moments de tendresse.

Après son premier match, Carlos Alcaraz a tout simplement écrit « N. See you soon.” Un message énigmatique qui a suscité quelques discussions. Est-ce un N pour Nadal, Nole ou bien un clin d’oeil à Nike son équipementier ?

Après son second match, le tennisman espagnol a été un peu plus explicite en écrivant « Tudum », la célèbre signature de Netflix.

Après le troisième tour, Alcaraz a partagé un dernier message « No more secrets » qui a lancé la campagne publicitaire mise en place en outdoor à New York et Madrid. Une dispositif mené par l’agence David.

JUEGO. SET. NETFLIX. La docuserie sobre Carlos Alcaraz llegará a Netflix en 2025. #AlcarazNetflix pic.twitter.com/bwtoclntO7 — Netflix España (@NetflixES) March 14, 2024