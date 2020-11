Les candidatures pour le Global Sports Week Social Booster 2021 sont ouvertes

A l’occasion de la Global Sports Week 2021 organisée du 1er au 5 février prochain, l’évènement mettra à l’honneur de nombreux projets à impact sociétal par le sport.

Avec le programme « GSW Social Booster », les organisateurs souhaitent donner une tribune aux ONG et organisations de social business. Un programme menée en partenariat avec l’agence 17 Sport. L’appel à projets est ouvert du 4 novembre au 4 décembre 2020.

Les finalistes auront l’opportunité de présenter leurs solutions devant les investisseurs et les leaders de l’industrie du sport et de la société pendant la Global Sports Week Paris 2021 avec des événements à Paris, Pékin, Tokyo, Milan, Dakar, Los Angeles et en ligne.

The #GSWSocialBooster powered by @17_Sport_Group offers you the chance to pitch your idea and benefit from a 3-month acceleration programme.

👉 Apply now and until December 4th! https://t.co/teWYShnhcV#GSWParis #NGO #socialbusiness #sportforgood #sportdev #FutureofSport pic.twitter.com/v6WRlHaCcv

