Hippisme – LeTrot fait évoluer le Prix d’Amérique et signe un contrat de Naming avec ZEturf

En fin de semaine dernière, LeTrot a annoncé la refonte du « Prix d’Amérique ». La plus grande course de trot au monde va désormais se vivre au travers d’une série de 9 courses.

Pour accompagner ce nouvel évènement la société de paris hippiques ZEturf a signé un contrat de Naming avec Le Trot pour donner naissance au « Prix d’Amérique Races ZEturf. Un contrat de partenariat de 3 ans signé par l’entremise de l’agence Sport&Co missionnée pour rechercher des partenaires.

En parallèle à ce contrat de Naming, Le Trot a également collaboré avec les agences Lafourmi et Leroy Tremblot pour la conception de l’identité visuelle et la mise en place de la stratégie de communication.

« Nous sommes absolument ravis de contribuer au renouveau de cette compétition de légende. La synergie des expertises de nos agences Lafourmi et Leroy Tremblot prend à nouveau tout son sens. Concevoir de façon simultanée le story-telling de marque, son design et sa communication globale garantit cohérence et impact sur toute la chaîne de valeur. Merci aux équipes de LeTrot de leur confiance renouvelée. » commente Céline Jobert, présidente Lafourmi et Leroy Tremblot, dans un communiqué.

9 courses Prix d’Amérique Races ZEturf, du 22 novembre 2020 au 28 février 2021