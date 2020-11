NBA – Les nouveaux maillots 2020-2021 déjà dévoilés

Depuis l’arrivée de Nike comme équipementier officiel de la NBA en 2017, les franchises disposent de 3 à 5 maillots afin de booster les revenus merchandising.

Avec la collection « City Edition », Nike et les équipes NBA s’autorisent à produire des maillots mettant en avant les villes et l’énergie associée.

Depuis quelques semaines, de nombreuses franchises ont présenté le look de leurs nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Découvrez ci-dessous les nouveautés déjà dévoilées !

Hier, les Golden State Warrior ont dévoilé leur nouveau maillot « City Edition » pour la saison 2020-2021. Un Jersey qui met en avant Oakland sur la face avant et qui célèbre les 47 saisons de la franchise passée dans la ville et notamment la période « We Believe ». Depuis la saison dernière, les Warriors jouent désormais au Chase Center, une Arena construite de l’autre côté de la baie de San Francisco.

Le nouveau maillot City Edition des Warriors sera en vente à partir du 3 décembre. Un jersey qui reste floqué Rakuten sur la pocket gauche comme depuis 2017 et l’introduction de cet espace sponsoring. Le géant du e-commerce est également associé à ce nouveau maillot en tant que « presenting partner ».

Honor the Town roots.

— Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2020