Activation – Quand Old El Paso mobilise plusieurs stars du tennis (#MessFreeChallenge – Tortilla Pockets)

Au mois de septembre, la marque Old El Paso a lancé une vaste opération de communication autour de plusieurs stars du tennis mondial.

Pour promouvoir ses Tortilla Pockets (« cône fermé pour la savourer sans se tacher »), Old El Paso a lancé un challenge sur les réseaux sociaux avec le #MessFreeChallenge. Une campagne publicitaire qui a permis de financer également des milliers de repas offerts à différentes banques alimentaires à travers le monde.

Kyrgios, Monfils, Paire au défi

Au départ de cette opération, la marque du groupe General Mills a fait appel à Nick Kyrgios. Le joueur australien a rapidement été « rejoint » par son compatriote Lleyton Hewitt, Andy Murray, Eugenie Bouchard, Gael Monfils, Benoit Paire, Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Belinda Bencic, Sofia Kenin Iga Swiatek, Sam Stosur, Matt Ebden, Heather Watson, Leon Smith, Katie Swan, Freya Christie, Emma Raducanu, Petra Martic, Karolina Muchova, Anastasia Pavlyunchenkova, Monica Puig ou encore Leander Paes.

Une campagne digitale globale qui a permis à Old El Paso de s’exposer aux yeux des millions de followers que cumulent ces starts du tennis sur Instagram, Twitter ou encore Facebook.

Double excitement for @oldelpasouk #MessFreeChallenge. Fun and delicious. We also get to support French families in need through donating meal kits @BanquesAlim. Now we challenge @GarbiMuguruza @benoitpaire @BelindaBencic to show us what they can do! 🌯 #TortillaPockets #ad pic.twitter.com/NQOnFop0Tf — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 24, 2020

Thanks for the nomination @NickKyrgios @elinasvitolina

Vous l’attendiez impatiemment ! Voici ma vidéo #MessFreeChallenge pour @oldelpasouk. Je me suis bien amusé avec les #TortillaPockets. Show me your mess free style @HeatherWatson92 pic.twitter.com/kB8mAQOwHT — paire benoit (@benoitpaire) September 29, 2020