Après 2024, les Laureus World Sports Awards se dérouleront à nouveau à Madrid le 21 avril prochain. Cet événement, considéré comme les Oscars du sport, récompense les performances les plus marquantes de l’année… Et le sport tricolore y sera très bien représenté.

Dans les faits, Léon Marchand (22 ans) – auteur d’un exploit historique aux JO de Paris avec quatre médailles d’or – est en lice pour le prix du Sportif de l’Année Laureus. De son côté, Victor Wembanyama (21 ans) concourt pour le titre de Révélation de l’Année Laureus après avoir redonné des couleurs aux Spurs de San Antonio pour sa toute première saison en NBA.

Le prix Laureus Sport for Good pour la France ?

Enfin, Paris Basket 18 – un club de quartier qui accompagne plus de 3 500 jeunes chaque année en transmettant des valeurs de respect et de tolérance à travers le sport et l’éducation – est nommé pour le prix Laureus Sport for Good, un trophée récompensant chaque année un programme communautaire qui utilise le sport pour transformer la vie des jeunes. Plus de 300 organisations dans plus de 40 pays mènent en effet ce travail inspirant au quotidien, et six d’entre elles ont été sélectionnées cette année.

Fonctionnement

La sélection des candidats au sacre est réalisée par un panel de plus de 1 000 journalistes originaires de 100 pays.

Les lauréats sont élus par les 69 membres de la Laureus World Sports Academy composée de légendes du sport.

Les noms des finalistes dans les 7 catégories (sportif et sportive de l’année, équipe, révélation, comeback, athlète action sport et Laureus Sport for Good) seront annoncés en mars.

Pour information, l’édition 2024 avait honoré des légendes telles que l’incroyable gymnaste Simone Biles, le milieu de terrain madrilène, Jude Bellingham, ou encore le tennisman Novak Djokovic, qui a déjà marqué à tout jamais l’histoire de la balle jaune.