Paris 2024 – La Phrygemobile Toyota équipée de 2 200 mascottes Phryge présente pour la Parade des Champions sur les Champs Elysées samedi 14 septembre ?

Ce samedi 14 septembre, Paris 2024 honore une dernière fois les athlètes français qui ont brillé lors des Jeux Olympiques et Paralympiques avec une grande fête et un défilé sur les Champs Elysées.

Nostalgique des JO ? Votre place est évidemment sur les Champs ce samedi pour vibrer une dernière fois et ressentir les vibes de Paris 2024 « en vrai ».

Outre les plus de 300 athlètes attendus de l’équipe de France olympique et paralympique, les Phryges seront bien évidemment présentes pour donner de la joie aux spectateurs. Une mascotte qui aura été l’une des stars des JO de Paris 2024 et évidemment l’un des produit dérivé les plus vendus.

Aperçu lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques avec Theo Curin, la Phrygemobile défilera-t-elle sur les Champs-Elysées ? La visibilité pour Toyota, partenaire du CIO, serait évidemment très intéressante.

Dernière répétition !

Les Phryges sont bientôt prêtes à vous accueillir demain sur les Champs Elysées pour la Parade des Champions, la toute dernière célébration des Jeux de Paris 2024 ✨

Rendez-vous demain à partir de 14h, en direct sur @FranceTV 🎉 📸#Paris2024 pic.twitter.com/T4k8rAO9vI — Paris 2024 (@Paris2024) September 13, 2024

Quand Joachim Roncin, directeur du design #Paris2024 prend le volant de la "Phrygemobile" ! 😍 La voiture Toyota équipée de 2 200 mascottes #Phryges devrait bien être présente demain sur les Champs-Elysées pour la #ParadedesChampions Infos : https://t.co/TTQOYZs65Z #phryge pic.twitter.com/NbkrNcc7lm — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) September 13, 2024

Première séquence de la cérémonie d’ouverture débute par un film mettant en scène Théo Curin, nageur français qui a participé aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 et est membre de la commission des athlètes de Paris 2024.#Paris2024 pic.twitter.com/hDGXg93YGA — Info France 2 (@infofrance2) August 28, 2024

Sur le modèle Toyota Mirai, 2 200 mascottes ont été installées par les équipes de Paris 2024 comme l’explique France 2 qui a pu en discuter avec Joachim Roncin, Directeur du Design Paris 2024.

Un véhicule aperçu il y a quelques jours également à l’occasion de la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, diffuseur des JO.

Paris sera toujours une fête.

The last dance at the Stade de France !

Thanks for the memories 🥹 📸 Paris 2024 – @OdieuxBoby pic.twitter.com/zeIDcM6rCc — Paris 2024 (@Paris2024) September 10, 2024

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

La Parade des Champions sur les Champs Elysées dès 14h

A partir de 14h, les spectateurs munis d’un billet (gratuit) pourront entrer dans le périmètre dédié à la fête et aux célébrations.

Plus de 300 athlètes de l’équipe de France olympique et paralympique défileront ensemble aux alentours de 16h. Le cortège défilera sur une scène et remontera l’avenue des Champs-Élysées depuis l’Avenue Georges V vers l’Arc de Triomphe.

De nombreux athlètes et para-athlètes olympiques et paralympiques prendront part à la fête comme Léon Marchand et les frères Portal, Timothée Adolphe et Gloria Agblemagnon, Teddy Riner et Sandrine Martinet ou encore Cassandre Beaugrand et Alexis Hanquinquant.

Dévoilé lors de l’arrivée de la Flamme à Marseille le 8 mai dernier, le thème musical officiel de Paris 2024, “Parade” résonnera de nouveau pour accompagner ce défilé des champions. Une musique qui est désormais disponible sur les plateformes de musique depuis ce vendredi 13 septembre.

Les médaillés olympiques et paralympiques recevront en public leur décoration républicaine au pied de l’Arc de Triomphe.

« Pour l’occasion, le Président de la République a souhaité un cérémonial adapté pour permettre à chaque athlète ou para athlète de se voir décorer, tous en même temps mais individuellement, par un sportif qui a lui-même été décoré par le passé. Ces décorations sont rendues possibles car seuls les décorés d’un Ordre national peuvent eux-mêmes décorer un tiers.

Ainsi, le chef de l’Etat, accompagné de plusieurs autorités et de très nombreux anciens champions olympiques et paralympiques décoreront leurs pairs, dans un lieu empreint de transmission et dans un format historique » explique un communiqué.

Après le défilé, les festivités continueront avec un concert exceptionnel sur la place de l’Etoile. De nombreux artistes « qui ont marqués les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront présents »

Un événement qui sera retransmis en direct sur les antennes de France Télévisions.

