Le Paris Saint-Germain installe une chambre d’hôtel dans le Parc des Princes avec « La Suite Novotel »

À la manière d’un palace, le club parisien a installé une chambre au dernier étage du Parc des Princes en partenariat avec All et Novotel.

Pousser la fan experience à son maximum, c’est bien l’objectif du Paris Saint-Germain avec cette chambre. À travers une collaboration avec All et Novotel, le PSG dispose désormais d’une chambre avec « lit de 160 cm, d’une salle de bain, d’un minibar et d’une télévision grand écran ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Les supporters qui auront la chance de vivre cette expérience seront accueillis par un majordome dédié et effectueront leur enregistrement dans le tunnel des joueurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Source Parisienne 🔗 PSG (@la_source_parisienne)

Ils pourront ensuite profiter du match avec un balcon privé, du room service d’un buffet gastronomique avant de conclure le séjour avec un « petit-déjeuner raffiné et une visite immersive du Parc des Princes ». À noter qu’il est possible de demander un lit enfant pour profiter en famille. Pour célébrer cette nouveauté, le PSG va prochainement faire gagner un séjour à ses supporters.

Si le summum de l’offre hospitalité vient sûrement d’être atteint ici, reste à savoir à quel prix, mais aussi pour combien de temps… On semblerait oublier que le futur du PSG au Parc des Princes était encore plus qu’incertain avant l’été.

À lire aussi