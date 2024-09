NFL – Le stade des Jacksonville Jaguars change temporairement de nom avec un clin d’oeil marketing au quarterback Trevor Lawrence (« TrEverBank Stadium »)

Pour son premier match à domicile de la saison 2024-2025 de NFL, la franchise des Jacksonville Jaguars évoluera dans un stade qui portera temporairement un nouveau nom.

Partenaire-Titre du stade des Jaguars, la société bancaire rebaptise l’EverBank Stadium en « TrEverBank Stadium » contre Cleveland ce dimanche.

Un clin d’oeil à Trevor Lawrence, quarterback de l’équipe et récent ambassadeur d’EverBank.

Une campagne d’activation « TrEverBank » qui est décliné au stade mais également sur de nombreux supports de communication de la banque avec un nouveau branding spécifique.

@Trevorlawrencee’s ribbon cutting dream of turning EverBank Stadium into TrEverBank Stadium becomes a reality this Sunday @EverBankStadium!

LOCK DOWN THE BANK! Go @Jaguars! pic.twitter.com/tLGXFvicq3

— EverBank (@EverBank) September 12, 2024