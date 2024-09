La Sphere de Las Vegas accueille son premier évènement sportif ce samedi avec l’UFC (Riyadh Season Noche UFC)

Ce samedi, la Sphere de Las Vegas accueille son premier évènement sportif avec une soirée UFC.

Pour cette grande première dans la salle de spectacle qui se distingue notamment par un écran vidéo sphérique extérieur de 54 000m2, l’organisation dirigée par Dana White n’a pas lésiné sur les moyens avec un budget global qui dépasserait les 20 millions de dollars selon plusieurs médias américains dont Forbes.

Ce week-end, la notation de sport-spectacle sera à son paroxysme !

Another milestone moment in UFC history 👏 Take a look behind the scenes of creating the show at @SphereVegas 👀 [ #UFC306 | @RiyadhSeason #NocheUFC ] pic.twitter.com/4My5e8uf0g — UFC (@ufc) September 12, 2024

Un premier contrat de Naming pour une soirée UFC

Pour amortir les frais, l’UFC a signé pour la première fois de son histoire un contrat de partenaire-titre avec « Riyadh Season », l’offre de festivals et évènements organisés en Arabie Saoudite.

Un contrat de Naming qui rebaptise pour la première une soirée UFC en « Riyadh Season Noche UFC » avec une touche mexicaine en clin d’oeil à la fête nationale mexicaine et l’indépendance célébrée le 16 septembre.

« Ce sera l’un des plus grands événements sportifs de tous les temps », a déclaré le président et directeur général de l’UFC Dana White, il y a quelques mois au moment de l’officialisation du contrat avec Riyadh Season. « Ce que nous allons réaliser à Sphere ne se reproduira jamais. Ce sera une expérience unique pour les fans de sport. En même temps, ce sera un incroyable hommage au peuple mexicain pour ses contributions extraordinaires aux sports de combat »

Dana White promet « l’un des plus grands événements sportifs de tous les temps »

Pour en mettre plein la vue aux spectateurs et téléspectateurs du monde entier, l’UFC et Dana White ont notamment fait appel au réalisateur américain Glenn Weiss.

Tout au long de la soirée, de nombreuses vidéos seront diffusées entre les combats pour rythmer la soirée et accompagner le storytelling de soirée mexicaine. Sur place, une chasse au trésor pourrait également être organisé et récompenser son vainqueur de la somme de 25 000$.

« Bien entendu, cet évènement a été conçu dans l’optique d’une rentabilité mais c’est secondaire dans le cadre d’un événement unique » précise Mark Shapiro, président et directeur de l’exploitation de TKO (WWE et UFC), à Forbes. « Parfois, vous faites un investissement qui n’est pas rentable financièrement, mais qui, à long terme, finit par apporter toutes sortes d’avantages, et c’est vraiment la logique et la raison d’être de notre stratégie avec cette soirée à la Sphere. »

https://www.youtube.com/watch?v=z1r8TKm3Oxw

Pour assister à cet évènement, des places sont toujours en vente sur Ticketmaster avec des prix pour le grand public qui varient de 850$ à 9 000$.

Le combat principal de cette soirée UFC à la Sphere de Las Vegas opposera Sean O’Malley à Merab Dvalishvili. En France, Riyadh Season Noche UFC sera à suivre en direct sur les antennes de RMC Sport.





https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N3QQ8hiZyso

