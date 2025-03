Focus sur FitLyon 2025, l'évènement qui façonne le futur du fitness et du bien-être

FitLyon, le salon du fitness et du bien-être de référence en Auvergne-Rhône-Alpes, revient pour sa 5e édition du 21 au 23 mars 2025 au Palais des Sports de Lyon Gerland. Ce dernier prévoit d’accueillir plus de 70 exposants.

Créé en 2019, FitLyon a rapidement évolué pour devenir un événement de référence dans le secteur du fitness et du bien-être. D’abord axé sur les professionnels, le salon a su s’adapter aux attentes du grand public en diversifiant son offre et en proposant des activités dynamiques et engageantes. Cette nouvelle édition marque ainsi une nouvelle étape dans son développement, avec encore plus d’exposants, d’animations et d’innovations.

Plus de 70 exposants et 80 marques présents

Marques de matériel de sport et équipements de salle : dernières innovations en machines, équipements fonctionnels et accessoires dédiés aux salles de sport et aux entraînements à domicile.

Spécialistes de la nutrition et de la diététique : marques de compléments alimentaires, experts en nutrition sportive et solutions pour une alimentation saine et équilibrée.

Start-ups et innovations dans le domaine du sport et de la santé : technologies connectées, applications d’entraînement personnalisé, outils de suivi des performances et solutions de bien-être digitalisé.

Produits et services bien-être : gamme d’équipements et de solutions pour la relaxation, la récupération musculaire, les soins corporels et la thérapie sportive.

Les bénéfices pour les exposants