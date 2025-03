Julien Jané – maju : « Après ma carrière de rugbyman, j’ai décidé de rendre la nutrition fun, accessible et à la portée de tous »

La mission de maju ? Proposer la solution de gestion du poids la plus simple, la plus novatrice et la plus fun du monde. Et surtout adaptée à tous les profils. Julien Jané, cofondateur et CEO, nous ouvre les portes de cette jeune pousse ambitieuse.

Sport Buzz Business : Commençons par évoquer votre passé de rugbyman, véritable fil conducteur de votre carrière vers l’entreprenariat.

Julien Jané : J’ai commencé le rugby très jeune, à Agde dans l’Hérault, avant de prendre le chemin du centre de formation de Béziers, où j’ai signé mon premier contrat pro à XV à 18 ans. A 19 ans, j’ai rejoint le Racing 92 où j’ai joué durant 4 ans, avant de poursuivre ma carrière avec l’Équipe de France de rugby à 7 pendant 3 ans. Cette parenthèse a été une expérience humaine fantastique avec des déplacements en permanence autour du monde. Par la suite, j’ai repris le chemin du XV avec Bayonne, un club vraiment à part qui m’a beaucoup marqué durant 4 ans, et enfin Agen (2 ans). Pour être honnête, une carrière c’est beaucoup de joie mais c’est aussi beaucoup d’efforts et de concessions pour se hisser à ce niveau. Cela fait également sens avec l’entreprenariat.

« Nous voulons rendre la nutrition fun, accessible et à la portée de tous grâce à un outil simple et efficace, enlevant toute surcharge mentale. »

SBB : Justement, pourquoi avoir épousé la voie de l’entreprenariat et créé maju?

J.J : J’ai toujours eu en tête l’idée de lancer ma boîte un jour, avec un état d’esprit entrepreneurial très marqué. A la fin de ma carrière de sportif, je ne voulais pas rester dans le rugby, j’étais davantage passionné par le défi, l’aventure humaine, par la résilience, le dépassement de soi et la remise en question perpétuelle qui collent parfaitement à l’entreprenariat. J’ai donc repris mes études en école de commerce où j’ai découvert des univers qui m’ont encore davantage confortés dans cette trajectoire. Durant ma carrière, j’ai toujours fait attention à mon poids et à ma nutrition pour être performant. De son côté, Mathias Vidal, mon ami d’enfance et nutritionniste de profession, m’a accompagné quotidiennement dans cette gestion. Nous sommes très vite arrivés à un constat : suivre un programme nutritionnel précis était en effet très contraignant, énergivore et chronophage. Sachant que tous ses patients lui rapportaient les mêmes souffrances. Nous voulions donc rendre la nutrition fun, accessible et à la portée de tous grâce à un outil simple et efficace, enlevant toute surcharge mentale.

SBB : Parlez-nous du concept de maju ?

J.J : On a créé un bol, produit en France, avec trois compartiments : un pour les légumes, un pour les protéines et un pour les féculents. Ces compartiments sont réglables et permettent de se composer un repas parfaitement adapté à nos besoins. Techniquement, chaque réglage correspond à un volume précis pour obtenir le nombre de calories attendues pour chaque source de nutriment. Ce bol est connecté à l’application maju qui offre un bilan nutritionnel complet, avec une quarantaine de questions qui permettent d’en apprendre plus sur l’utilisateur. Grâce aux conseils de nos experts, notre application va personnaliser les réglages et les recommandations propres aux objectifs de chacun (sur les petits-déjeuners, collations, desserts, menus, recettes, etc.). Si notre solution s’adapte à tous les profils, nous souhaitons d’ici quelques années proposer des formules sectorisées selon les niveaux d’exigence : pour les adolescents, pour ceux qui souhaitent aller à leur rythme mais aussi pour les professionnels soumis à une hygiène alimentaire drastique.

« Notre croissance ne cesse de croître avec 50 000 utilisateurs et un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros »

SBB : “La mayonnaise” a-t-elle pris rapidement ?

J.J : maju a fêté récemment ses trois ans de lancement commercial. Lors de la première semaine de prévente, nous avons par exemple vendu 400 bols sur ce qui démontrait déjà une forte traction sur le produit. Aujourd’hui notre croissance ne cesse de croître avec 50 000 utilisateurs et un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, contre 1,5 million lors de l’exercice précédent. Résultat, nous sommes déjà neuf dans l’équipe.

SBB : Quid de votre modèle économique ?

J.J : Avec l’achat du bol (59,9 euros), nos utilisateurs ont accès sur l’application à un accompagnement gratuit 360° par nos équipes de diététiciens nutritionnistes. C’est-à-dire :

Un bilan nutritionnel

Les réglages personnalisés du bol

Des menus hebdomadaires

Des petits déjeuners, collations et desserts 100% personnalisés

Le suivi de l’évolution

Toutefois, certaines fonctionnalités s’acquièrent via un abonnement (à partir de 5,9 euros par mois). C’est le cas d’un tchat avec nos diététiciens accessible 6 jours sur 7. Ces derniers répondront à toutes vos questions et assureront un suivi optimum de votre programme nutritionnel.

« Nous souhaitons atteindre, dès septembre 2026, les consommateurs américains. »

SBB : Qui sont vos concurrents ?

J.J : Si la perte de poids est l’un des plus gros marchés au monde, nous nous positionnons sur un marché de niche et n’avons pas de concurrents directs. Notre produit est breveté en France, en Europe et aux USA. Pour l’instant, nous sommes positionnés sur le marché francophone (France, Belgique et Suisse), mais comptons à l’avenir nous étendre rapidement sur le marché européen et franchir l’Atlantique pour atteindre, dès septembre 2026, les consommateurs américains.

SBB : Comment avez-vous financé les différentes phases de développement de l’entreprise ?

J.J : Nous avons structuré et lancé maju en auto-financement et sommes rentables depuis le premier jour. C’est une énorme fierté.

« Nous avons eu quatre propositions sur les 5 investisseurs présents sur le plateau de QVEMA »

SBB : Parlez-nous de votre participation à l’émission de M6, Qui veut être mon associé (QVEMA), ainsi que de vos attentes liées à cette exposition médiatique.

J.J : En avril dernier, la production de QVEMA nous a contactés pour qu’on participe à l’émission. On a franchi de nombreuses étapes et enregistré l’émission en octobre 2024. Nous étions venus avec l’objectif d’obtenir 200 000 euros en échange de 10% de la société. Nous avons eu quatre propositions sur les 5 investisseurs présents sur le plateau et avons finalement décidé de nous associer avec Anthony Bourbon – véritable référence du marketing digital et du branding pour les marques BtoC et qui connaît très bien le marché de la food, ce qui fait sens avec maju, évidemment. Nous avons également choisi Julian Jacob, qui a réussi dans l’industrie du jouet et qui va nous aider à nous implanter à l’international par sa connaissance très pointu du marché US. Nous sommes sur le point de concrétiser cette première levée de fonds avec eux. Par ailleurs, QVEMA nous a clairement apportée une visibilité incroyable et permis de franchir de nouveaux paliers. L’enjeu est donc de continuer à surfer et capitaliser sur cette belle vague de notoriété.

« Atteindre un réseau de 2000 pharmacies dès la fin de l’année 2025 »

SBB : Quels sont vos projets à court et moyen termes ?

J.J : Nous accélérons sur la partie distribution et espérons atteindre un réseau de 2000 pharmacies à la fin de l’année 2025. Nous souhaitons également travailler main dans la main avec le secteur mutualiste afin d’intégrer notre solution dans une prise en charge de santé.

SBB : Où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux ?

J.J : Retrouvez-nous sur Instagram et Linkedin.