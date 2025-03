Sport en France diffusera la Major League Rugby

Sport en France – chaîne de TV créée en 2019 et éditée par la société Média365 pour le compte du Comité national olympique et sportif français – a trouvé un accord avec la Major League Rugby (MLR) pour devenir le diffuseur officiel exclusif de la MLR dans l’Hexagone. Et cela, pour une durée d’un an.

Ce partenariat promet d’apporter aux fans français de rugby une couverture complète et passionnante de cette ligue nord-américaine en pleine expansion. Avec une popularité grandissante aux États-Unis, la MLR représente en effet une belle opportunité de découvrir un rugby novateur, boosté par la Coupe du monde organisée outre-Atlantique en 2031.

La MLR en chiffres

11 franchises réparties sur le territoire américain.

Plus de 500 joueurs, dont des talents internationaux et français.

Un championnat de 18 semaines (de mi-février à début juin).

Des phases finales comprenant des demi-finales de conférence, des finales de conférence et une finale de championnat du 13 au 27 juin 2025.

Bon à savoir