L’UFC et le distributeur JD Sports annoncent un partenariat européen

La première organisation mondiale de MMA, l’UFC, vient de conclure un partenariat avec l’entreprise britannique JD Sports, spécialiste de la distribution d’articles de sport.

Chaque mot a son importance dans un communiqué de presse. Dans le cadre du deal entre l’UFC et le distributeur JD, il est précisé qu’il s’agit d’un partenariat marketing européen. Seuls les événements en Europe seront donc concernés par la visibilité dans l’octogone et les différentes activations prévues. En plus de contenus en immersion pour les différentes plateformes sociales, JD organisera une série d’événements dédiés aux fans à travers l’Europe.

Coup d’envoi de ce partenariat le 22 mars, en Angleterre, à l’O2 de Londres, pour l’UFC FIGHT NIGHT : EDWARDS vs BRADY. C’est justement l’anglais Leon Edwards (à gauche sur le visuel) qui a été choisi pour illustrer cet accord. A ses côtés, le français Morgan Charrière qui sera aussi sur la carte de ce samedi.

« Nous sommes ravis d’accueillir JD en tant que partenaire officiel de la mode et de la distribution d’articles de sport de l’UFC. JD est une marque à l’avant-garde de la culture jeune, ce qui en fait un partenaire idéal pour la base de fans dynamique et passionnée de l’UFC. Nous sommes impatients d’engager et d’inspirer les audiences à travers l’Europe comme jamais auparavant », a déclaré Nicholas Smith, vice-président des Partenariats Mondiaux chez TKO.

JD compte 3 600 magasins à travers le monde, dont près de 100 en France.

Fan de sport combat ? Découvrez notre article sur le modèle économique du média Karaté Bushido.