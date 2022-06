Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot domicile Nike pour la saison 2022-2023 floqué Qatar Airways

Ce matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Conçu par Nike, le design du kit ne devrait pas être au goût de tous les supporters.

Est-ce le pire maillot de l’ère Qatari au PSG ? Plus laid que les maillots bavoirs de la saison 2013-2014 ? Il est encore trop tôt pour le dire mais les fans du club sont déjà très nombreux à critiquer fermement sur les réseaux sociaux (voir plus bas) le nouveau maillot domicile présenté ce matin. Une pétition sera-t-elle lancée comme en 2013 ?

Bleu, le maillot arbore une large bande blanche verticale accompagnée de deux rouges plus fines. Au milieu, le logo de Qatar Airways qui remplace ALL (Accor Live Limitless) comme sponsor maillot principal, est visible sur le fond bleu, coupant en deux la bande verticale. En haut, la bande est arrondie à l’inverse du col, en raison du template utilisé, ce qui donne un aspect peu esthétique.

L’arrivée de Qatar Airways sur le maillot confirmé

Outre l’arrivée de Qatar Airways sur la face avant, un autre nouveau sponsor fait son apparition avec GOAT sur la manche gauche en remplacement de QNB. Un contrat officialisé il y a quelques mois déjà.

Comme nous le précise le club parisien, Ooredoo ne sera plus le sponsor visible au dos du maillot mais reste partenaire du PSG. Reste à savoir qui prendra cette espace de visibilité…

Pour promouvoir ce nouveau maillot, un clip promotionnel a été tourné et met en scène quelques joueurs du club dont Marquinhos, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Lionel Messi, Thilo Kehrer, Marco Verratti, Neymar JR ainsi que des féminines du club.

Symbole ultime d’identification à un club et pièce maîtresse du merchandising, les maillots de football sont chaque année sous le feu des projecteurs lors des présentations. Reste à savoir si les ventes de celui du PSG (140€ le maillot match et 90€ le maillot stadium) seront au rendez-vous et si l’appréciation des supporters évoluera au fil des jours et notamment dès qu’il sera visible sur les pelouses, porté par Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Ce matin, nombreux doivent-être les supporters du PSG à souhaiter que se réalise un jour notre poisson d’avril de l’année dernière annonçant le gel du design du maillot du PSG pour 5 ans).

Le nouveau maillot 2022-2023 du PSG fait parler sur les réseaux sociaux

C’était Mbappé OU un graphiste 🤷‍♂️ — Quentin Vinet (@quentin_vinet) June 29, 2022

Horriblement dégeulasse — Romain (@RomainLxi) June 29, 2022

Dégueulasse merci. — Sylvain Langlois (@vainsylv) June 29, 2022

Ignoble, a quand un vote communautaire pour le choix de maillots avec sélection des meilleurs design ? Qu’on écoute enfin les supporters, vous n’en vendrez que beaucoup plus. — WΔЯy (@mattbeu93) June 29, 2022

Chacun à son avis sur le maillot… Mais les gars si on l’achète tous aujourd’hui le PSG récupère environ 30€ par maillot si on en écoule 66 667 aujourd’hui. Ils pourront payer les 2M€ pour virer Pochettino et avoir enfin le nouveau coach — thom (@thom598) June 29, 2022

L’un des plus beaux maillots du PSG de cette époque ! — Yes (@HonestPSGfam) June 29, 2022

Concurrence féroce avec ces hideux maillots de 2013. @nikefootball 0 respect. @PSG_inside 0 dignité. pic.twitter.com/SKqgY5Saqi — Changement Saint Germain ⚜️ (@SpartiatePaname) June 29, 2022

Il est dégueulasse, vous n’aurez pas un sou de ma poche. — Patator Jr (@patator92) June 29, 2022

Mitigés ! Elle fait un peu serviette de table la bande blanche… je vais devoir m’y faire et peut être changer d’avis — Kiwi (@kiwitoutcru) June 29, 2022

Des vrais parisiens dans les commentaires on en est certain. Gueules de con et jamais contents — Lebronico (@Lebronico) June 29, 2022

Bonjour, petite question sur la qualité du maillot, j hésite à l acheter mais pourriez vous me dire si il est fait pour faire la vaisselle, les vitres où se torcher le cul ?? Merci bien — Florian amon clement (@elweonculiao31) June 29, 2022

Merci à Nike de me faire économiser 90 balles. — Matthieu F. ⚜️ (@Iberesia1992) June 29, 2022

Vous êtes honteux!!! Comment un soir disant grand club peut autoriser ça??? Réveillez vous! — Benjo (@Benelmoz98) June 29, 2022

Mais pourquoi la bande blanche fait 10 mètres de large ???

Le maillot est vraiment claqué — Trafalgar Law (@KingMiiz) June 29, 2022

Ah ouais quand même… et sinon c’est compliqué de faire un maillot pas trop degueulasse? On dirait un panneau signalétique d’autoroute — ⚜️ ⚜️ (@whitepanda95) June 29, 2022

La bande du milieu est hideuse, on dirait une contrefaçon 😐 — Yagelle (@Yagelle11451) June 29, 2022

C’est marrant on a pas les mêmes traditions 😴 — Navatiste 🇨🇷 (@Navhnos_2eme) June 29, 2022

Incompréhensible de s’éloigner autant de nos couleurs sur le maillot domicile. C’est dingue. Que vous vous amusiez sur le maillot extérieur, third ou quatorze, ok. Mais a domicile c’est un sanctuaire, on ne devrait pas y toucher. A n’y rien comprendre — Jean-Marc Gillet (@jmgillet) June 29, 2022

« Une tenue parisienne qui allie tradition et modernité » ? Si le respect des traditions du club était véritable, la bande centrale ne serait pas blanche mais rouge. Force est de constater que vous avez toujours pas compris. — Lucci 🇫🇷🇮🇹 (@OJLucci) June 29, 2022

Dans les commentaires ça ce plains ça dit que il est moche. Mais ont connaît tous le monde L’aura mdr 😂😂 — Toni (@Eltonio09) June 29, 2022