Exit QNB, le Paris Saint-Germain change de sponsor sur sa manche et accueille GOAT

Ce matin, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec GOAT, plateforme e-commerce spécialisée dans le lifestyle et notamment les sneakers.

Dans le détail, la société basée à Los Angeles sera le nouveau sponsor du PSG visible sur la manche du maillot des joueurs dès la saison prochaine, GOAT devenant partenaire principal à compter de la saison 2022-2023. Le logo de la marketplace sera présent sur la manche des maillots de match et de toutes les autres tenues performance du club (tenues d’entrainement, d’échauffement).

Comme nous le précise le club parisien, ce nouveau contrat de sponsoring entre GOAT et le Paris Saint-Germain a été signé pour 3 ans, soit jusqu’en 2025. Concernant QNB (Qatar National Bank), des discussions seraient en cours pour un éventuel nouveau partenariat avec le club… La face avant du maillot est-elle une hypothèse ?

Selon Bloomberg, le montant global du contrat signé entre GOAT et le PSG est évalué à plus de 50 millions de dollars.

« Nous sommes ravis d’accueillir GOAT au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Grâce à ce partenariat, GOAT rejoint la liste resserrée des partenaires du club présents sur nos maillots emblématiques », a déclaré Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain. « GOAT est le partenaire idéal pour le club. Il renforce notre position d’icone du sport et du style auprès des supporters dans le monde entier. Ensemble, nous allons développer des expériences passionnantes et créatives pour séduire les fans où qu’ils soient. »

Pour accompagner cette annonce, GOAT utilise l’image collective de 5 joueurs du PSG avec Lionel Messi, Neymar JR, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi.

Pour les habitués de la Ligue 1, il ne s’agit donc pas d’un partenariat noué avec Uber Eats qui utilise le branding « GOAT » dans une activation dédiée.

« A cette présence sur les tuniques de l’équipe première masculine, s’ajoute un accord de partenariat qui offre aux deux marques l’opportunité de promouvoir ensemble la plateforme et ses produits à la nouvelle génération de fans de football et de mode, dans le monde entier » ajoute un communiqué. « L’ADN innovante qui irrigue chacune des deux marques est la promesse d’initiatives originales, notamment en matière de collaborations et de contenu. Le partenariat renforcera la présence respective des deux marques, en leur permettant de toucher un public plus large sur leurs marchés clés. »

Sur la plateforme GOAT, vous pouvez donc acheter des sneakers, t-shirts, accessoires neufs ou d’occasion, de toutes les époques et de toutes les marques. Un site sur lequel vous pouvez directement vendre vos produits. Pour accompagner l’annonce du partenariat avec le PSG, GOAT met en avant une dizaine de pièces estampillées PSG.

« Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus influents au monde et nous sommes ravis de nous associer à lui pour continuer à construire notre communauté mondiale » ajoute Eddy Lu, cofondateur et PDG du Groupe GOAT. « Nous réunissons deux grandes marques lifestyle pour ensemble réunir et mobiliser les communautés d’athlètes, de créatifs et de fans du monde entier. Ce partenariat joue sur les forces de chacun, avec des collaborations innovantes dans les mois et les années à venir. »

Dans l’actionnariat de GOAT, on retrouve le groupe Artemis (famille Pinault) qui détient notamment Kering et ses marques de luxe comme Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, … ainsi que Foot Locker Inc. et d’autres sociétés de capital-risque comme Accel, Upfront Ventures et Index Ventures. Comme le rappelle Bloomberg, la société GOAT a été évaluée l’année dernière à 3,7 milliards de dollars.