Ligue 1 Uber Eats – L’Olympique de Marseille fera un clin d’oeil à sa collection « OM Africa » sur son maillot contre le Stade Rennais

Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille a dévoilé officiellement 3 nouveaux maillot lifestyle « OM Africa » conçus par Puma.

Il y a un an, l’OM lançait le label OM Africa, un programme qui vise à fédérer les supporters du club du continent africain tout en développant des projets sociétaux portés OM Fondation.

A travers la marque « OM Africa », l’Olympique de Marseille et Puma ont décidé de concevoir 3 maillots lifestyle mettant à l’honneur le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. 3 jerseys qui ne seront pas portés par les joueurs lors de matchs officiels.

Un clin d’oeil sur le maillot porté contre Rennes ce week-end

Pour soutenir le lancement de ces 3 maillots, les joueurs de l’OM arboreront un flocage spécial ainsi que le patch « OM Africa » sur les maillots contre le Stade Rennais ce samedi en Ligue 1 Uber Eats.

« Inspirés de l’art afro-futuriste, ces maillots ont une unité graphique mais se différencient par les couleurs des drapeaux de leur nation respective. Ils intègrent les couleurs emblématiques du pays qu’ils représentent avec une dominante de rouge pour le Maroc, de vert et d’orange pour la Côte d’Ivoire et de vert et de jaune pour le Sénégal. Sur la manche, on retrouve le badge officiel du label « OM Africa » » précise l’OM dans son communiqué.