NFL – Le Pro Bowl sur le jeu vidéo Madden 21 d’EA Sports en présence de célébrités

Ce dimanche et à une semaine du Super Bowl, la NFL organise son Pro Bowl. En raison de la crise sanitaire, ce match de gala n’aura pas lieu physiquement mais sur le jeu vidéo Madden 21 d’EA Sports.

Pour cet évènement, la NFL a réunit un casting de célébrités incluant Snoop Dogg, Deshaun Watson, Derrick Henry, Keyshawn Johnson, Bubba Wallace, Marshawn Lynch, Kyler Murray, Jamal Adams, Michael Strahan, Charissa Thompson, Ninja, FaZe Swagg, AustinShow ou encore AMP.

Are you ready for the #ProBowl : Madden NFL 21 Edition⁉️ pic.twitter.com/Pj8WnuGHz1

The @NFL Athletes are putting in that work 💪

4 Days until the #ProBowl: Madden NFL 21 Edition presented by @Verizon kicks off! #Madden21 pic.twitter.com/eTUkMJnxI3

— Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) January 27, 2021